La Vuelta a España recorta la etapa 15 por las altas temperaturas: fecha, hora y altimetría

Ciclistas en la Vuelta a España 2026. Foto: EFE - Luis Gómez

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La organización de la Vuelta a España 2026 tomó una decisión excepcional ante las altas temperaturas previstas para este domingo en Andalucía: la etapa 15, que estaba programada entre Palma del Río y Córdoba, fue recortada de 189,7 a 110,2 kilómetros. Además, la salida se adelantó para las 8:00 de la mañana, hora de Colombia, con el objetivo de reducir la exposición de los corredores a las horas de mayor calor.

La modificación se produjo después de activar el protocolo establecido para situaciones de temperaturas extremas. Comisarios, representantes de los equipos, corredores y la dirección de la carrera se reunieron para evaluar las condiciones meteorológicas y determinar las medidas necesarias. El pronóstico apuntaba a temperaturas de 40 grados centígrados o más en distintos puntos del recorrido, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología había emitido un aviso naranja, el segundo nivel más alto dentro de su sistema de alertas.

La preocupación por el calor ya había sido expresada por varios corredores durante los días previos. Entre ellos estuvo Enric Mas, líder de la clasificación general, quien el viernes había pedido tomar medidas si las temperaturas continuaban siendo tan elevadas. Finalmente, la organización optó por reducir considerablemente el recorrido y adelantar el horario de partida para intentar garantizar unas condiciones más seguras para el pelotón.

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El cambio se produce, además, en un contexto en el que las altas temperaturas han comenzado a tener un impacto cada vez mayor en las grandes vueltas. El Tour de Francia 2026 también tuvo que modificar su recorrido en julio debido al calor extremo. En aquella ocasión, se trató de un hecho histórico, pues fue la primera vez que la carrera francesa acortó una etapa por esta razón.

Así, la decimoquinta jornada de la Vuelta a España tendrá un recorrido 79,5 kilómetros más corto que el previsto inicialmente. La carrera llegará a Córdoba después de una jornada marcada no solo por la lucha deportiva, sino también por la necesidad de adaptar el ciclismo profesional a unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas.

Altimetría, fecha, hora y dónde ver la etapa 15 de la Vuelta a España 2026

Fecha: domingo 6 de septiembre de 2026.

Etapa 15: Palma del Río → Córdoba.

Hora de salida: 8:00 a. m. (hora de Colombia).

Distancia: pasó de 189,7 km a 110,2 km por las altas temperaturas.

Motivo: se esperaban temperaturas de 40 °C o más en Andalucía.

Altimetría: media montaña

Medida excepcional: la organización activó el protocolo por temperaturas extremas.

Dónde ver: Caracol TV y Ditu.

Así va la clasificación general de La Vuelta a España 2025, tras la etapa 14

Mas se mantiene al frente de la carrera con un tiempo acumulado de 49:28:12 y ahora tiene como principal perseguidor a Felix Gall. El austríaco ascendió al segundo puesto y quedó a 2:06 del español, mientras Primoz Roglic perdió una posición y aparece tercero a 2:10.

La diferencia entre Gall y Roglic es de apenas cuatro segundos, pero ambos están ya a más de dos minutos del líder.

Richard Carapaz también cedió terreno y se mantiene cuarto, ahora a 4:24 de Mas. Más atrás aparecen Oscar Onley, quinto a 5:44; Jakob Omrzel, sexto a 6:14, y Mattias Skjelmose, séptimo a 6:49. Cristian Rodríguez aprovechó la fuga y su tercer puesto en la etapa para escalar tres posiciones y meterse octavo de la general, a 7:01.

¿Cómo van los colombianos en La Vuelta a España?

Entre los colombianos, Harold Tejada continúa siendo el mejor ubicado pese a perder dos posiciones. El corredor del XDS Astana cayó del noveno al undécimo lugar y está a 9:48 de Mas, por lo que sigue relativamente cerca de la pelea por regresar al top-10: Sepp Kuss, décimo, está a 8:55. Juan Felipe Rodríguez, por su parte, ascendió al puesto 15 y acumula una diferencia de 29:46.

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El gran desempeño de Santiago Buitrago, que es el líder de la clasificación de la montaña, también le permitió ganar una posición, aunque su objetivo en esta Vuelta ya está lejos de la clasificación general.

Después de terminar segundo en La Pandera, el bogotano aparece 17.º, a 33:52 de Mas. Iván Ramiro Sosa, cuarto en la etapa, protagonizó el salto colombiano más grande del día: ganó 24 posiciones y quedó 90.º, mientras Juan Guillermo Martínez ocupa la casilla 133. Dos colombianos pelearon por la etapa, pero arriba Mas volvió a demostrar que, por ahora, es el hombre a vencer.

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