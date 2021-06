Jonathan Rodríguez: “Con Titanes vamos por el cuarto título consecutivo”

El puertorriqueño fue escogido como el MVP de la temporada regular. Ya ganó la liga con Academia de la Montaña en 2016 y con Titanes en 2020, escuadra con la que busca repetir el campeonato.

Cuando tenía nueve años, a Jonathan Rodríguez le bastó una tarde, en su natal Bayamón (Puerto Rico), para enamorarse de la pelota naranja. Un día, cuando un amigo le pidió que lo acompañara a un entrenamiento de baloncesto, Rodríguez, que siempre había jugado al béisbol por herencia de su padre, que es un fanático de la pelota caliente e intentó que su hijo siguiera sus pasos, encontró en el aro y el tablero una pasión que hasta entonces jamás había sentido.

El baloncesto en Puerto Rico, a diferencia de Colombia, es el deporte principal. Y así como acá la gente juega fútbol o monta en bicicleta desde su infancia, en las calles boricuas los niños y las niñas juegan al básquet, un deporte propio de su idiosincrasia.

Lea: El último baile de Kobe Bryant

Así lo vivió Jonathan Rodríguez toda su vida. El baloncesto estuvo presente desde que era pequeño mientras soñaba con ser como Michael Jordan y jugaba con los vecinos de la casa de su abuelo en una pequeña canasta que había en el patio. Con el tiempo, la ilusión se volvió realidad y empezó el viaje. Primero, se fue al baloncesto universitario de Estados Unidos y, después, a ligas de todo el mundo, en países como Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Argentina, México y China.

A Colombia llegó por primera vez en 2016 para jugar con Academia de la Montaña. Un sueño cumplido porque, a pesar de estar casado con una colombiana, jamás había pisado estas tierras. Y fue una temporada especial porque tan pronto llegó fue figura y campeón.

Cuando volvió, cuatro años después a Barranquilla, para jugar con Titanes la liga 2020, nuevamente se llevó el título. Figura, referente y máximo líder anotador de la escuadra del Atlántico, este año el puertorriqueño regresó a Titanes para disputar la liga. Escogido en la temporada regular como el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), Rodríguez quiere conseguir su tercer campeonato liguero en Colombia y ayudar a Titanes a conseguir el tetracampeonato, en una temporada en la cual el equipo atlanticense no registra ni una sola derrota.

Mire: Por trocha y camino de herradura, la vida de Tonny en el baloncesto

¿Por qué Titanes es tan superior al resto de los equipos?

Por su organización. Titanes es un equipo con ambición que no aspira solamente a ser importante en Colombia. Tú ves que otros equipos se arman un mes antes para participar en la liga, mientras que Titanes está entrenando todo el año y planificando la temporada.

¿Titanes es el favorito para ganar la final?

Confío mucho en el equipo, en el cuerpo técnico, en los compañeros y en la gerencia. Estoy seguro de nuestro estilo de juego, porque tenemos una excelente plantilla. Sinceramente, tengo mucha confianza, vamos por nuestro cuarto campeonato consecutivo.

¿La superioridad de Titanes se debe a la profundidad y la rotación de la plantilla?

Nosotros basamos nuestra estrategia en el juego colectivo. Tenemos varios jugadores de selecciones nacionales y en el equipo hay mucha confianza. Sabemos que cuando alguien no está en su mejor noche entra otro y el equipo sigue con buen nivel. Nuestro ritmo no baja nunca.

Mire: Braian Angola, el basquetbolista que huyó de los paramilitares

¿Qué piensa de la liga colombiana? ¿En qué debe mejorar?

Comparado con la primera vez que estuve en 2016, el cambio que me encontré desde la temporada pasada es brutal. Cada vez el torneo está mejor; el nivel de los refuerzos, la organización del campeonato y el seguimiento a la liga demuestran el avance. La participación de Titanes, que es una escuadra reconocida internacionalmente, impulsa a los demás equipos a querer mejorar y pelear por la liga. Eso sí, todavía falta; el torneo tiene que ser más largo y los jugadores necesitan poder vivir del baloncesto a tiempo completo. Cuando eso se logre se va a notar la mejoría y llegarán más jóvenes.

¿Qué jugador colombiano lo ha sorprendido?

En Titanes tenemos varios basquetbolistas de la selección de Colombia: Juan Diego Tello, Hansel Antecia, Tony Trocha y Gianluca Bacci, jugadores con experiencia y excelente nivel. Hay dos jóvenes en Titanes que tienen mucho futuro: Leyder Moreno, de Cali, y Juan Armenteros, de Cartagena. Son basquetbolistas que van a crecer mucho y van a lograr grandes cosas.

No se pierda: Hansel Atencia: Jugando en clave de tres

¿Por qué jugar en Titanes y en Colombia?

Porque estoy enamorado de esta tierra; mi esposa es de acá. Me encanta la comida y la cultura. Es un lugar en el que me siento muy cómodo. Además, estoy en la mejor organización del país y poder decir que juego en Titanes me hace sentir muy orgulloso.