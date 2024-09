La leyenda del crossfitt y el sombrero vueltiao

Josh Bridges, leyenda del CrossFitt. Foto: Cortesía

En el 2021 en Montería un gimnasio de crossfit, el Olimpo Box, decide hacer de manera virtual un encuentro de los apasionados a este deporte. Al siguiente año, en la Villa Olímpica de la capital del Córdoba, se congregan 170 atletas a nivel nacional.

Este año, con el apoyo de la Administración Municipal, celebraron la tercera versión con la participación de 305 atletas a nivel nacional y de siete países invitados. Todo sucedió en el mes de abril durante dos días.

Como parte de esta cultura deportiva ya se inició el proceso para el 2025. Esperan la inscripción de 2000 atletas, para seleccionar 400. Ayer martes hicieron el lanzamiento oficial del Colombia Championship crossfit, que se desarrollará en abril del próximo año.

Allí, como invitado especial con su bigote y cuerpo atlético, una leyenda internacional de este deporte llegaba a Montería, es la primera vez que está en Colombia. Josh Bridges, subcampeón mundial en 2011, entre muchos títulos ganados.

Sonríe mucho, hacemos la entrevista para El Espectador, solo lleva cinco horas en la ciudad. “La gente es muy amable, me ha gustado mucho la comida que he probado. Este es un lugar muy agradable, desde ahora me emociona pensar que volveré en abril a la competencia en Montería”.

El Alcalde de la ciudad, Hugo Fernando Kerguelén afirma que esta apuesta por el deporte “pone en el ojo de Colombia a Montería”. Está muy complacido con la visita internacional y espera que uno de los deportistas de la región José Durango sea un buen representante.

Ya se volvió tradición en esta ciudad que además de la arepa con huevo, el sancocho, plátano maduro asado, gallina y cerdo, entre otras viandas, los monterianos escuchen palabras como kettlebell, swings y thrusters.

Esos términos un poco extraños forman parte del crossfit, la disciplina de acondicionamiento físico que combina levantamiento de pesas, gimnasia y entrenamiento cardiovascular, entre otros.

“En síntesis, este deporte es sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios funcionales constantemente variados realizados a una alta intensidad” afirma Alexander Urzola, lo practica en Cartagena y ha asistido a las competencias en Montería. “Son muy importantes y recordemos que este deporte inició como entrenamiento a militares, bomberos, policías para su rendimiento físico y luego se fue por todo el mundo, inclusive, nuestra región costeña”.

Bridges toma un poco de agua, parece no incomodarle el calor. Su traductor y también deportista, Hamilton Negrete, se sienta a su lado, me dice que admira de la leyenda, su disciplina y dedicación y el enfoque que tiene en su trabajo. Comenzamos la entrevista.

¿Cómo llega al crossfit, si me puede recordar en qué año él llega al crossfit, obviamente por qué llega y en qué ciudad fue, en qué sitio pasó eso?

Bueno, la primera vez que empecé a practicar fue en el 2005 en la ciudad de San Luis, en el estado de Missuri, cuando ni siquiera era considerado todavía un deporte.

¿Hablemos de su vida universitaria, la que dejo para irse al deporte y la vida militar, dicen que perdió el rumbo y ya no lo inspiraba la vida académica?

Eso es muy cierto, estuve en la universidad por un año, pero no me gustaba, estaba en la escuela de negocios y me preparaba para ser un oficial de préstamos, aprendía todo el tema del manejo de las hipotecas en las casas y otras cosas. Estando allí un amigo me hablo del crossfit, empecé a probar y me gustó mucho, luego entre a la marina de los Estados Unidos.

¿Cómo fue ese paso con la vida militar? Dicen que no es trabajo, es una aventura...

Es ambas realmente, es algo que es divertido, pero al mismo tiempo es muy serio. Se aprenden muchas cosas. Por ejemplo, a disparar armas, saltar de aviones, podría decir que es un trabajo divertido, pero hay que tomarlo seriamente. Fue maravilloso estar con ellos.

¿Cómo ha sido su primera vez en Colombia?

Es un país que me llama la atención y estoy muy emocionado de estar acá junto con otros deportistas y conocer muchas cosas.

¿Qué le ha gustado de Montería?

Bueno, solo llevo cinco horas, me he sentido muy bien recibido, la gente es muy amable y me ha gustado mucho la comida que he probado. Este es un lugar muy agradable y desde ahora me emociona pensar que volveré en abril a la competencia y conocer más esta ciudad.

¿Vino a participar del lanzamiento del Colombian Championship 2025, una muestra del buen nivel del crossfit colombiano y regional?

Así es. Espero ver buenos atletas fitness, encontrarme con una gran competencia muy divertida, estoy seguro de que hay mucha disciplina y talento.

¿Cómo son sus rutinas de entrenamiento, son muchos años en este deporte?

Empecemos por decir que la disciplina es la clave, si tú quieres ser bueno en cualquier cosa, eso es lo que necesitas, mucha disciplina. Me enfoco en muchas cosas, principalmente una buena alimentación, en la recuperación y tener un buen sueño, descansar totalmente. Generalmente, mi mente se orienta, ¡no es si haré algo! Es: ¡cuando lo haré!

¿Y cuando no está entrenando?

Es fácil, busco la recuperación, los masajes y lo más importante, pasar tiempo con mi familia. Recuerda que entreno de tres a cinco horas en el día.

¿Y en Montería que tendrá eventos, visitas, cómo hará?

Bueno, aquí no me preocupo acá si entreno o no, vine aquí a apoyar la competencia del Colombia Championship crossfit y si necesito entrenar seguro haré unas flexiones, sentadillas, no necesariamente tengo que ir al gimnasio. Creo que este es un buen tiempo para descansar y disfruto ver estos espacios, me gusta mucho.

¿Hablemos de su vida diaria, su familia y sus dos hijos?

Vivo en Denver, Colorado, con mi esposa y mis dos hijos. En este momento, estoy enfocado en mi entrenamiento en mis hijos, ellos son atletas, también practican varios deportes y los preparo para sus deportes, también vendo programación deportiva para personas que lo requieren.

¿Qué hace un atleta cómo usted en el negocio del café? ¿Conoce nuestro café?

Así es, forma parte de mi unidad de negocios. Ustedes tienen un muy buen café y son uno de los mayores productores del mundo. En nuestro negocio nosotros manejamos café de distintos orígenes y tenemos uno colombiano y es algo muy bueno.

Su bigote es muy famoso, es parte de su identidad.

Si es algo que me acompaña. Simplemente, cuando salí de la Navy, decidí no afeitarme y creció. A la gente le gustó mucho, de hecho así como me ves siempre paso, no me afeito.

¿Lo perdería en una apuesta?

No existe ninguna posibilidad que apueste mi bigote, pero siendo sincero algunas veces si lo he pensado.

¿Con su experiencia, qué consejo le da a alguien que quiera seguir su camino en el crossfit?

Bueno, creo que el consejo que le puedo dar a las personas es que traten de hacer algo que les guste, que les parezca divertido, que disfruten hacerlo al principio, no tomárselo demasido en serio, solo divertirse, encontrar que le gusta, al principio. Si decide ser un atleta competitivo, tener un buen entrenador, una buena programación y mucha disciplina.

¿Le entregaron un sombrero vueltiao, que hará con él?

No tengo ni idea, realmente es una buena pregunta. Lo voy a usar recordando esta visita y me tomaré una margarita cerca a casa.

