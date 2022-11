Juan David Vivas: presente y futuro de la natación con aletas

Vivas conquistó las pruebas de 1.000 y 3.000 metros en el Mundial de Natación en Aguas Abiertas. Foto: Cortesía

Juan David Vivas nació y creció en Cali. Al igual que muchos niños de su ciudad, uno de los principales semilleros del balompié nacional, dio sus primeros pasos en el mundo del deporte con la pelota. Conoció la natación con aletas gracias a Diego Claros, un profesor suyo que lo invitó al Club Deportivo Narval del Valle para explotar el potencial que le descubrió en clase.

No tardó en destacar y sumar campeonatos en la Sucursal del Cielo. Pronto, las hazañas fueron más y más grandes. Sus cosechas trascendieron primero las fronteras del Valle del Cauca y luego las de Colombia. El talento requiere sacrificio y para Juan David eso representó dejar de lado una adolescencia normal y mezclar su colegio con gimnasio y piscina.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad del fútbol colombiano

Sin organización no iba a ser posible cumplir con las expectativas de un deporte tan exigente como la natación. Vivas ha asumido el trabajo que le implica cada uno de los frentes que debe afrontar y se siente tranquilo de que es la decisión correcta para su joven pero laureada carrera.

No ha llegado a la mayoría de edad, pero irradia serenidad y madurez. Su trabajo como nadador no solo consiste en llegar primero que los demás, sino en convencer a sus piernas y brazos de que aún tienen mucho por dar. Los últimos metros de cada carrera son los más dolorosos y por eso piensa: “Si alguien pudo, yo también puedo. Y si nadie pudo, yo seré el primero en lograrlo”. Es la frase que define su mentalidad y no le permite dar su brazo a torcer. Desde Indervalle, a Juan David le han ayudado a fortalecer su mente, en especial, gracias a la gestión de Adriana Gallego, su psicóloga.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

El fruto de todo su esfuerzo alcanzó su más grande logro el pasado septiembre, cuando se subió a la cima del podio para escuchar el himno de Colombia, luego de salir campeón juvenil en las pruebas de 1.000 y 3.000 metros en el Mundial de Natación en Aguas Abiertas, que se disputaron en las aguas del Lago di Viverone, al norte de Italia.

Su desempeño permitió que la delegación colombiana finalizara quinta en el medallero y agregó hitos al buen año de la Federación Colombiana de Natación, que preside Jorge Soto, también nominado en los Premios Deportista del Año, pero en la categoría de dirigente.

Los logros internacionales de Vivas no fueron una sorpresa para quienes conocen su proceso. Desde el año pasado, cuando obtuvo dos medallas de plata y una de bronce en el Campeonato Internacional de Aguas Abiertas en Santa Marta, se sabía que el país tendría un referente en esta disciplina.

Le recomendamos: Podcast: Las mentiras de Catar sobre la sostenibilidad ambiental de su Mundial

“Así me saquen en camilla, pero siempre lo voy a dar todo”, dice Juan David al definir las carreras en las que participa. El joven caleño se proyecta para repetir su hazaña, pero en la categoría de mayores.

Juan David Vivas es uno de los candidatos al galardón del Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2022, cuya ceremonia de premiación se realizará el lunes 12 de diciembre, en el Movistar Arena de Bogotá.

Puede votar por sus deportistas preferidos y ganar boletas para asistir al evento en la página web www.elespectador.com o con los cupones que aparecen en la edición impresa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador