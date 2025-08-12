Karpov será invitado de lujo a la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Barranquilla

Karpov, leyenda del ajedrez mundial. Foto: Wikimedia Commons

Uno de los deportes de más destreza mental se tomará Barranquilla para realizar la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16.

La organización del torneo, en la previa del arranque, aseguró que el múltiple campeón de esta disciplina, Anatoly Karpov, participará del evento en una conferencia para los invitados.

El referente del juego de ciencia mundial compartirá sus conocimientos y experiencias el próximo martes 19 de agosto en el área de capacitaciones en el salón Acacias del Hotel Dann Carlton, de manera virtual.

Nacido el 23 de mayo de 1951 en Zlatoust, de la entonces URSS, Karpov fue el décimo segundo campeón mundial de ajedrez, y se caracterizó por su impecable control, elegante técnica, estilo letal y su capacidad para dejar sin opciones a los rivales para empujarlos a la retirada.

El primero de los títulos mundiales que obtuvo, fue en 1975, cuando otro grande del ajedrez, Bobby Fischer, se retiró en la definición del campeonato.

Karpov fue campeón mundial entre 1975 y 1985, campeón FIDE entre 1993 y 1998, ganó 160 torneos, durante más de 100 meses fue el tablero con mayor ELO en el mundo. Su puntaje más alto fue 2780.

Agenda de conferencias

El ciclo de conferencias durante la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil Sub-16 se inician el domingo 17 de agosto, con la presencia del Maestro Internacional de India, Swayangsu Satyapragyan. La misma continuará el lunes 18. Ambas se inician a las 8:00 de la mañana y se extienden hasta las 5:00 de la tarde.

Además de la conferencia magistral de Karpov, el martes 19 de agosto se realizarán capacitaciones en otros campos. A las 10:00 a.m. habrá un ‘Encuentro Inspirador’ con Viswanathan Anand, otro Gran Maestro de India, quien también estará en modalidad virtual. Posteriormente, entre 11:00 a.m. y 12:00 del mediodía, el Dr. Guillermo Isidrón hablará sobre las claves para el éxito de un ajedrecista.

En la tarde del martes, entre 2:00 y 3:30 p.m., Faiber Lotero conversará sobre las herramientas tecnológicas para el seguimiento y control del entrenamiento ajedrecístico. Luego, Isidrón retorna como conferencista para dar luces sobre qué hacer en la derrota, mientras que la última charla de la olimpiada estará a cargo de la Dra. Olga Lucía Velásquez, quien hablará sobre la Ley de Salud Mental en Colombia.

Este certamen está bajo la organización de la Alcaldía de Barranquilla, FIDE Internacional, FIDE América, Ministerio Nacional del Deporte, Comité Olímpico Colombiano, Federación Colombiana de Ajedrez y la Liga de Ajedrez del Atlántico.

