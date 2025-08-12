James Rodríguez preocupa en León: la lesión que lo dejó fuera frente a Monterrey

El colombiano quedó fuera de la convocatoria por una molestia física y su presencia frente a Necaxa está en duda. León, en plena crisis de resultados, acumula solo una victoria en siete partidos del semestre. Foto: EFE - Luis Ramírez

León atraviesa uno de sus momentos más grises de los últimos meses. La derrota 1-3 ante Monterrey, en el Nou Camp, no solo significó la quinta caída del semestre, sino que acentuó el ruido en torno a la continuidad de Eduardo Berizzo como entrenador. La presión crece y la paciencia de la afición se agota.

En lo que va de la temporada, sumando Liga MX y Leagues Cup, los “esmeraldas” apenas han ganado un partido —frente a Chivas— y acumulan cuatro puntos de doce posibles en el Torneo Apertura. El presente dista mucho de lo que se esperaba después de un Clausura donde el equipo ya mostraba síntomas de declive, agravados por la descalificación del Mundial de Clubes por multipropiedad.

La derrota frente a Rayados tuvo un condimento inesperado: la ausencia de James Rodríguez. El capitán de la selección de Colombia había participado en los seis compromisos previos del semestre, pero una molestia física lo dejó fuera incluso de la convocatoria.

“James tenía una dolencia ayer, hoy no se recuperó, se sentía incómodo y no pudo empezar el partido”, explicó Berizzo en rueda de prensa, sin detallar la gravedad de la lesión. Su disponibilidad para el próximo juego sigue siendo una incógnita.

Desde su llegada a León, James ha disputado 23 encuentros (20 como titular), con un saldo de 3 goles y 7 asistencias. Su ausencia, en un momento tan delicado para el equipo, es un golpe adicional para el cuerpo técnico.

No todo fue negativo. El colombiano Daniel Arcila, fichado recientemente desde Envigado por cerca de un millón de dólares, tuvo un estreno soñado. Entró al inicio del segundo tiempo y marcó un golazo desde fuera del área, el único tanto leonés de la noche.

Berizzo elogió su actuación, recordando que el joven de 23 años apenas lleva “3 o 4 días” entrenando con el plantel. Sin embargo, el técnico también reconoció que las constantes llegadas y salidas en la plantilla han complicado la construcción de un equipo sólido.

León, ubicado en la decimoquinta posición de la tabla, visitará a Necaxa este viernes 15 de agosto a las 10:05 p.m. (hora de Colombia). La misión es clara: sumar tres puntos para cortar la mala racha y recuperar algo de confianza. Pero la gran pregunta es si James Rodríguez estará listo para volver.

