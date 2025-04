La colombiana María José Marín encara su tercer National Women’s Amateur

La golfista vallecaucana María José Marín, promesa del golf colombiano. Foto: Archivo Particular

María José Marín, golfista colombiana de 18 años, tiene todo listo para su tercera actuación consecutiva en Augusta National Women’s Amateur, uno de los eventos más importantes del golf aficionado a nivel mundial y un certamen en el que han brillado varias de las mejores golfistas del LPGA —la élite femenina— en la actualidad.

La vallecaucana, que en 2023 alcanzó su mejor resultado ubicándose en el puesto 14 de la competencia, ha superado el corte en las dos ocasiones previas en las que estuvo presente, por lo que en 2025 quiere volver al campo de Augusta National Golf Club (lugar en el que se disputa la ronda final), para marcar un hito y convertirse en la primera campeona latinoamericana de este torneo.

Convencida de la capacidad de su juego y con unas condiciones climáticas que le permiten mostrar lo mejor de su juego, Marín disfruta de este torneo de una manera especial: “Es un privilegio estar acá, me siento muy agradecida con mi golf y con mi familia porque ellos me han permitido estar acá, vivir este evento de desde adentro es algo especial”.

María José tuvo el martes su ronda de práctica acompañada de su padre, quien por primera vez será su caddie en esta competencia y que conoce su juego a la perfección, un hecho que esperan usar a favor de cara al resto del grupo de jugadoras que saldrán en las dos primeras jornadas al campo de Champions Retreat.

La golfista colombiana se trasladó hace dos años a Estados Unidos para estudiar con beca deportiva en la Universidad de Arkansas. Se encuentra cursando su segundo año de carrera. El primer objetivo para esta semana es superar el corte y así llegar el próximo sábado al Augusta National, el lugar con el que todas sueñan.

“Estoy muy emocionada por volver, acabo de jugar un buen torneo con la universidad y esto me da confianza de cara a la semana que tengo por delante. Las condiciones estarán más sencillas que las de 2024, cuando tuve mucho viento. Trataré de disfrutar mucho esta nueva experiencia porque, como he dicho siempre, no cualquiera llega hasta acá”,

