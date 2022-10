La historia detrás de la victoria en el Mundial de Fútbol 7 PC (parálisis cerebral)

La selección de fútbol 7 PC se coronó campeona del mundo el pasado 3 de octubre. Foto: Daniel Otero

“Son unos guerreros”, destaca el profe Hans Durán, entrenador de la selección de fútbol 7 PC (parálisis cerebral) de Colombia. “Más que una discapacidad tienen supercapacidades. Todos los días salen con ganas de comerse el mundo y han sabido afrontar las adversidades que les pone la vida de tal manera que hoy son campeones del mundo”, agregó.

El pasado 3 de octubre el equipo nacional logró alzarse con el título del torneo más importante del año para personas con parálisis cerebral, al ganarle 3 a 2 en la final a Escocia.

Para el partido decisivo, Durán les dijo a sus dirigidos que lo podían ganar al minuto uno o al sesenta (en el fútbol PC los cotejos duran menos). Sus rivales venían de arrollar en su grupo y de ser amplios dominadores desde el arranque en los duelos que encararon. Sabían que los primeros minutos iban a ser muy intensos, pero la idea de su equipo, que era anular a su rival y dejarlo sin alternativas, funcionó.

Aun así, la final se complicó para los nuestros por una lesión. Tras ir con tres goles de ventaja, un cambio obligatorio por lesión, sumado a las pocas variantes que tenía el equipo por los problemas de logística que enfrentó en la previa del torneo, Colombia tuvo que sostener con garras y dientes el resultado.

Allí llegaron los dos descuentos de Escocia. Durán decidió proteger la ventaja que aún quedaba y jugó los últimos minutos del encuentro sin delantero. Sus muchachos supieron aguantar y una vez sonó el pitazo final levantaron los brazos como campeones del mundo, el fruto de un proceso de varios años que se jugó tanto dentro como fuera de las canchas.

El proceso

Este sueño arrancó en el 2013 con la segunda participación de una selección colombiana juvenil en el deporte. Con ese precedente, el profe Hans Durán y sus muchachos se proyectaron para disputar torneos internacionales y soñar con grandes gestas. Los primeros grandes pasos del proceso fueron en los parapanamericanos de Brasil en 2017, donde obtuvieron el tercer puesto.

La selección continuó con el sueño de alcanzar en la Copa América en la que consiguió el cuarto lugar y después asistieron a los Parapanamericanos de Lima en 2019. Allí no les fue cómo esperaban y el proceso se vio forzado a parar por la pandemia un año más tarde. Cuando volvieron las competencias, con el cambio en la Ley del Deporte, Durán y sus colegas presentaron una propuesta para que pudieran contar con los recursos que les permitieran sustentar un proyecto ambicioso respladado por cosechas.

Este años, por motivos de la Ley de Garantías, no pudieron presentar su proyecto hasta junio. Por el cambio de administración presidencial, no dieron los tiempos para que pudieran realizar concentraciones y eso los obligó a ir resolviendo sobre la marcha. En julio reunieron al grupo en Cúcuta. Norte de Santander les ayudó, en especial con la gestión de la profe Gloria Sanabria, quien les brindó una mano para conseguir alojamiento y con los escenarios deportivos para entrenar.

El mes siguiente, en agosto, en los juegos paranacionales, Durán aprovechó para hacer seguimiento a los jugadores de distintas regiones y consolidar una base que encarara el Mundial en Italia. El trabajo para preparar el Mundial tuvo contratiempos y en la previa, al no saber si iban a participar o no, les tocó correr con los preparativos. Los jugadores tuvieron que llegar en distintos vuelos por motivos económicos.

El profe Durán hizo una preselección de 14 jugadores. Viajó con 12, pero como uno de los seleccionados no era elegible de acuerdo con los parámetros del torneo, la lista se redujo a 11. Seis jugadores del Valle del Cauca, tres de Boyacá, uno de Antioquia y otro más de Cauca conformaron el plantel.

Como no pudieron tener una concentración óptima antes de viajar, no tuvieron opción de tener un entrenamiento en las condiciones más aptas con el grupo completo. El profe Durán no tuvo mucho tiempo para ajustar detalles y al haber tenido que hacer la adaptación tan encima del debut, y con otro balón al que venían utilizando, además de condiciones climáticas nuevas, les costó más de lo esperado en el arranque.

El primer duelo, un empate contra a Japón (2-2) fue el espacio que les permitió agarrar confianza y señalar el rumbo. A partir de ahí salieron por todo en los demás compromisos. Durán les exigió disciplina, entrega y coraje. Sus jugadores se lo entregaron y Colombia clasificó en el primer lugar de su grupo tras vencer 3 - 1 a Egipto y golear 9 - 0 a Dinamarca en los partidos restantes. En la semifinal, enfrentó a Chile y lo venció 7 a 3.

Los nombres a tener presentes

La selección de Colombia tuvo al mejor portero del torneo, Vladimir Pechené. También al mejor jugador del Mundial, Daniel Otero, quien es descrito por su entrenador no como el típico volante 10, sino como un jugador aún más completo, que hace cierres, marcajes y corre la cancha de principio a fin.

La pareja de centrales conformada por James Lenis y Alex Márquez ofreció garantías con una estupenda comunicación entre ellos y con un gran relevo, Jesús Fernández, que tomó el lugar de Márquez por lesión.

Su delantero Alejandro Ifrán entendió la idea de que le implantaron de que la mitad de los remates son gol. Si el remate va a portería, el otro cincuenta por ciento depende de la experticia del delantero. Dicho y hecho.

El sistema de Colombia era un 2-3-1. Al defenderse replegaba el equipo al 3-3 cuando tenía el balón con la intención de tapar el primer pase y que el equipo hiciera superioridad numérica para recuperar rápido el balón e iniciar una transición de ataque.

Durán rescata que el Mundial en Italia les permitió tener aún más roce internacional. Fue la oportunidad de conocer rivales que no habían podido ver en otras competencias. Tuvieron que afrontar nóminas más altas y fuertes, por lo que impusieron un nuevo reto para la selección de Colombia, al que se supieron adaptar.

Una de las más gratas sorpresas para el entrenador fueron Jhonier Andrés, Jesús Fernández y Ángelo Díaz, tres de los jugadores con más proyección que integraron la nómina de Colombia en Italia. Ellos son la base de la selección juvenil de fútbol 7 PC que va a luchar en el torneo parapanamericano del próximo año en Bogotá.

El profe Hans, el seleccionador detrás del proceso

Hans Durán López, caleño de 31 años, profesional del deporte y técnico de la Selección del Valle del Cauca de Fútbol PC desde hace 10 años. Con el equipo de Colombia comenzó a trabajar hace cinco. Desde ños 19 años que trabaja en el mundo del fútbol.

El profe Durán arrancó en las disciplinas paralímpicas trabajando con personas con discapacidad visual y se enamoró de ese trabajo. Al fútbol 7 PC llegó gracias a que se abrió una vacante en un equipo que había salido campeón en los juegos paranacionales. La Liga Vallecaucana de Parálisis Cerebral, el ente que daba el visto bueno en aquel momento, le hizo la entrevista. Lo recomendaron con InderValle y desde 2013 viene siendo campeón invicto con la selección de fútbol 7 PC del Valle del Cauca.

La obtención de la Copa del Mundo le permite a él y sus muchachos sumar puntos en el ranking e ilusionarse con una participación en unos Juegos Paralímpicos y, por qué no, luchar por una medalla paralímpica en las justas que se celebrarán en el verano de 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos.

