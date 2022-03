Listo el comienzo del campeonato de motociclismo Gladiadores Off Road

Parte del podio de esta válida de motociclismo que se correrá en Cundinamarca. Foto: MXO Comunicación

Gladiadores Off Road, es el evento más grande de motociclismo off-road, maxitrail y doble propósito para aficionados y profesionales en Latinoamérica y el primero en Colombia. Los próximos 19, 20 y 21 de marzo en Mondoñedo - Cundinamarca, se llevará a cabo un evento que contará con 500 pilotos tanto profesionales y aficionados.

Vea más deportes en El Espectador

Esta competencia avalada por Fedemoto, que tiene la particularidad de realizarse fuera de pavimento con motos que se pueden utilizar en tierra y asfalto, contará con la participación de pilotos de trayectoria nacional e internacional como Christian Cajicá, Juan David Olaya, Francisco Álvarez, Andrés Mejía y Daniel López, ADT - Tomas Puerta deportista profesional.

Además, estarán motociclistas aficionados con historias detrás de esta competencia como: Wilfer Yepes, mecánico y motociclista de corazón: “Mi pasión por las motocicletas empezó hace muchos años, pero no había podido practicarla por los ingresos y esperar que todo fuera perfecto: la moto grande, botas, perchera, guantes y un buen casco. Cumplí 35 años, donde no me siento tan viejo ni tan joven, y me di cuenta que por estar esperando ese momento se me habían ido 10 años. Entonces empecé con la motocicleta que tenía. Mi sueño es ser un gran piloto y conseguir una motocicleta mejor para ser cada vez mejor”

Para este año, Gladiadores Off Road abrió un espacio especial para que los niños de los 2 a los 15 años vivan una experiencia única. Durante este sábado podrán participar en la carrera Push Bikes y motos de enduro, y demostrar sus habilidades con las motos.

Puede interesarle: El Manchester United y Cristiano, eliminados: avanzó el Atlético de Madrid

Este domingo será el turno para la carrera ‘Doble propósito’ y la oportunidad para que sus competidores demuestran sus habilidades en diferentes terrenos. Será el escenario para que cada competidor pueda sumar puntos válida por válida y al final de año ir en busca de ser el campeón nacional.

Finalmente, el lunes será el día de la carrera de motos Enduro y Motocross, en la cual podrán participar todos los pilotos que deseen sin restricción. En dos pruebas cronometradas o pruebas especiales deberán marcar su mejor tiempo en una contra reloj individual dentro de cada recorrido trazado. Cada piloto tiene cuatro salidas en total para marcar sus mejores tiempos, dos en cada prueba especial. Al finalizar la carrera gana el piloto que marque menos tiempo en la sumatoria de sus cuatro tiempos en cada categoría.

Más: Los primeros héroes del fútbol colombiano y el mito de la identidad

Gladiadores Off Road no solo es un espacio para competidores, aventureros y amantes de las motos también lo es para sus amigos y familiares quienes contarán con espacios de entretenimiento, descanso, comida y disfrute para todos.

El evento estará diseñado para que todos los que asistan, puedan ver gran cantidad del recorrido y tener una experiencia única. También hacer test drive, probar algunas motos, y participar de la firma de autógrafos.