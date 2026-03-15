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Listo el primer finalista del Clásico Mundial: Estados Unidos eliminó a Dominicana

En uno de los mejores partidos que se han visto en lo que va del torneo, los estadounidenses lograron su clasificación a la final.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
16 de marzo de 2026 - 03:23 a. m.
Aaron Judge (izq.) celebra junto a Bryce Harper.
Aaron Judge (izq.) celebra junto a Bryce Harper.
Foto: EFE - Carlos Ramirez
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Estados Unidos se convirtió este domingo en el primer finalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer 2-1 a República Dominicana en una semifinal vibrante disputada en Miami.

El conjunto norteamericano supo resistir la presión de una de las ofensivas más poderosas del torneo y terminó celebrando un triunfo ajustado que lo instala en la gran definición del campeonato.

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Así fue la semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana

El partido fue muy cerrado desde el comienzo. República Dominicana pegó primero con un cuadrangular solitario de Junior Caminero, pero Estados Unidos reaccionó en la cuarta entrada con jonrones de Gunnar Henderson y Roman Anthony que terminaron dándole la vuelta al marcador. Desde ese momento, el juego se transformó en una batalla de pitcheo y defensa.

El bullpen estadounidense fue clave para sostener la ventaja mínima durante el resto del encuentro. Los lanzadores del Team USA lograron contener a figuras como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., que nunca encontraron el batazo oportuno para empatar el compromiso en los innings finales.

La última oportunidad dominicana llegó en la novena entrada, cuando lograron poner corredores en circulación y amenazaron con igualar el marcador.

Sin embargo, el cerrador Mason Miller terminó resolviendo el partido con un ponche cantado que decretó el tercer out y desató la celebración de Estados Unidos, que aseguró su lugar en la final del Clásico Mundial.

Venezuela vs. Italia, la otra semifinal del Clásico Mundial 2026

Ahora solo falta conocer a su rival. Este lunes se disputará la segunda semifinal entre Italia y Venezuela, que se enfrentarán desde las 7:00 p.m. (hora colombiana) con transmisión de ESPN y Disney+.

De ese duelo saldrá el equipo que buscará impedir que Estados Unidos levante el título en la gran final del torneo.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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