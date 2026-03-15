Medellín empieza a levantar cabeza: remontada clave contra Jaguares en la Liga BetPlay

John Edwin Montaño, el autor del gol que le dio el triunfo al DIM. Foto: DIM, vía X

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Independiente Medellín reaccionó a tiempo y se llevó un triunfo valioso como visitante al vencer 2-1 a Jaguares de Córdoba este domingo, en un partido que se resolvió en la segunda parte. El equipo antioqueño empezó en desventaja tras el gol de Duván Rodríguez al minuto 37, pero logró recomponerse en el complemento para darle vuelta al marcador y sumar tres puntos importantes.

El empate llegó al minuto 59, cuando Leyser Chaverra convirtió un penalti sancionado tras revisión del VAR por una falta sobre Francisco Chaverra dentro del área. El DIM aprovechó el envión anímico y empezó a inclinar el juego a su favor hasta encontrar el gol del triunfo al minuto 70: John Montaño definió con un remate de derecha dentro del área, tras un rápido contraataque y una asistencia precisa de Francisco Fydriszewski.

En los minutos finales, Jaguares intentó reaccionar con varias llegadas, especialmente con remates de Darwin López y Cristian Álvarez, pero el equipo de Medellín resistió la presión y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final. Con la remontada en Córdoba, el conjunto poderoso firmó una victoria trabajada que premia su reacción en el segundo tiempo.

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