Los 11 pilotos a seguir en la temporada 2022 de la Fórmula Uno

Pilotos de la Fórmula Uno previo a la salida de una de sus carreras. Foto: F1

La Fórmula Uno entró en una nueva era para este 2022, y con los equipos listos para el Gran Premio de la Emilia-Romaña en Imola este fin de semana, repasaremos los principales candidatos al mundial de pilotos de este año.

1. Charles Leclerc

Con tan solo 24 años, el piloto monegasco es la cara del renacer de la Scuderia Ferrari para competir por el titulo. Arrancando su quinta temporada en la Fórmula Uno, Leclerc ha registrado el mejor arranque de campeonato desde 2016, solo superado por el expiloto y campeón del mundo Nico Rosberg. Con 71 puntos de 78 posibles, Charles suma tres podios, entre los cuales se destacan dos victorias (Bahrein y Australia) y un segundo puesto (Arabia Saudita). Se espera que la temporada 2022 sea por fin el cambio que muchos fanaticos estaban esperando en la maxima categoria del automovilismo y a raíz de esto nos quedamos con la siguiente pregunta, ¿Será Leclerc capaz de traer de nuevo el campeonato del mundo a Ferrari? Pues recordemos que el último piloto en logarlo fue Kimi Räikkönen en 2007.

2. Max Verstappen

El vigente campeón del mundo arrancó su octava temporada como el máximo favorito en la disputa por el título, pues tras sus actuaciones el mundial de 2021 y la fiabilidad del auto de Red Bull, se hablaba de que prácticamente Max seria nuevamente campeón del mundo. Sin embargo, no ha sido el comienzo esperado para el neerlandés ni para los de Milton Keynes que en las tres carreras del año suman únicamente 25 puntos de la victoria en Arabia Saudita y dos abandonos. El rendimiento del auto de la escudería austriaca, especialmente el de Verstappen ha dejado mucho que desear y son más las dudas que los aciertos en este arranque, pues se espera que para Imola el auto no tenga error alguno para sacar al máximo el potencial esperado. Pues toca ser enfáticos que, con el monoplaza de Red Bull, el de países bajos ha completado 121 grandes premios con 61 podios, 21 victorias y 1 campeonato del mundo.

3. Carlos Sainz

Tras la crisis sufrida en 2020, los de Maranello apostaron por una renovación histórica la temporada pasada, reemplazando al tetracampeón del mundo Sebastian Vettel y fichando a uno de los pilotos más constantes de la parrilla. Ganándose su lugar a pulso el piloto madrileño ha demostrado todo su valor en la Fórmula Uno, siendo la pieza clave en la Scuderia Ferrari el año pasado. Cuatro podios y el tercer lugar en el campeonato de constructores hicieron que la dupla Sainz-Leclerc fuera la más constante en una temporada de reconstrucción para el equipo italiano. Carlos es uno de los favoritos en la pelea por el título, pues con dos podios en las dos primeras carreras del año (Bahrein y Arabia Saudita) y un infortunado abandono en Australia, el rendimiento del F1-75 de Ferrari ha sido capaz de desarrollar la mejor versión de Sainz en sus ocho temporadas. Actualmente es tercero en el mundial y busca ocupar un lugar en el top 3 de pilotos y porque no, hacer frente a su compañero de equipo Charles Leclerc, al cual ya superó la temporada pasada y al vigente campeón Max Verstappen.

4. Lewis Hamilton

Considerado por muchos el mejor de la historia, el heptacampeón del mundo no se podía quedar afuera de esta lista. El dueño de todos los récords históricos en la Fórmula Uno, siete veces campeón del mundo, con 103 victorias, 103 poles en 291 grandes premios hacen que el británico siempre sea uno de los favoritos para ser campeón mundial. Arrancando su décima temporada con el equipo de Brackley y su decimosexta en la máxima categoría, este inicio de temporada no fue el esperado por los alemanes ni por Hamilton. Tras ocho campeonatos de constructores seguidos, el W13 de Mercedes no muestra la competencia ni el rendimiento de los años pasados, mostrando un declive considerable y generando dudas en todo el mundo del automovilismo. Actualmente el británico es quinto en el mundial de pilotos, únicamente con un podio en Bahrein. Tras estas tres carreras ¿Podrá Mercedes hacer un monoplaza más competitivo para buscar el octavo título de Hamilton y su noveno de constructores? ¿Veremos finalmente la caída del rey y su hegemonía en la F1?

5. George Russell

Posiblemente la mayor sorpresa en lo que llevamos de la temporada 2022. El británico de 24 años es otro de los que encabeza la lista de las mayores promesas de la F1. Tras ser campeón de F2 en 2018, el que en su momento fue piloto reserva de Mercedes y titular de Williams durante tres años, finalmente se le dio su oportunidad en el equipo alemán. Tras el resultado positivo por Covid de Hamilton en 2020 fuimos testigos de las pinceladas de talento y lo mucho que podía aportar Russell en la escudería alemana. Este año Geroge llegó con la tarea de reemplazar a Valtteri Bottas como segundo piloto de los de Brackley, pero los resultados han mostrado un escenario completamente diferente al esperado. Actualmente es segundo en el mundial de pilotos con 37 puntos detrás de su amigo Charles Leclerc y por encima de su ídolo y compañero de equipo Lewis Hamilton. Junto a Geroge, el resto de la camada de pilotos jóvenes de la parrilla están llamados a ser la nueva cara del automovilismo mundial y los protagonistas de las mejores carreras de esta nueva era. ¿Veremos a George Russell siendo campeón del mundo con Mercedes?

6. Sergio “Checo” Pérez

Tras diez años de lucha en el deporte, en 2021 finalmente llegó la oportunidad para Checo de brillar en un equipo “top” de la parrilla y el reto de mantenerse en este. Luego de sus grandes actuaciones en equipos de media tabla como Sauber, McLaren, y Force India que se reformó como Racing Point en 2019, especialmente en este último donde supo brillar como el piloto principal desde 2014, los de Milton Keynes decidieron apostar por el mexicano para ser el coequipero del campeón del mundo la temporada pasada. Con un contrato de una temporada Pérez tenía que demostrar por qué Red Bull apostó por él, y así fue, con unas brillantes actuaciones en carrera, especialmente la última carrera en Abu Dhabi donde se ganó el apodo de ministro de defensa mexicano, Checo relució con talento puro y reafirmó la decisión tomada por el jefe de equipo Christian Horner. En recientes declaraciones, este dijo que “la brecha entre Sergio y Max ha desaparecido” y podemos darnos cuenta de eso, pues Sergio es cuarto en el mundial de pilotos con treinta puntos, superando a su compañero de equipo, nada más y nada menos que Max Verstappen.

7. Fernando Alonso

Con 40 años, el bicampeón del mundo hizo su retorno a la máxima categoría del automovilismo el año pasado con el equipo Alpine (antes Renault) tras su retiro a finales de 2018 en McLaren. Fernando volvió a su casa en la F1, la escudería con la que fue dos veces campeón del mundo en 2005 y 2006. Luego de una temporada decente en 2021 donde quedó décimo con 81 puntos y un podio, el asturiano espera que “El Plan” en 2022, como ha llamado a su estrategia para volver a estar entre los grandes haga efecto. Pues la llegada de Otmar Szafnauer (ex director técnico de Aston Martin) al equipo francés es una gran motivación para el desarrollo del equipo de cara a la nueva temporada. Sin embargo, ha sido un comienzo de temporada caótico para el piloto español, pues el A522 le ha traído más problemas que alegrías a Fernando, sumando únicamente dos puntos en tres carreras y siendo actualmente el decimocuarto piloto en clasificación. Con Alonso se puede esperar cualquier cosa, pues el hambre y las ganas de un tercer campeonato del mundo todavía no acaban, y como bien sabemos, tiene un negocio sin terminar con la F1…

8. Lando Norris

El niño prodigio de la Fórmula Uno arrancó su cuarta temporada de una manera que a ninguno le gustaría. Tras demostrar que a pesar de su corta edad es capaz de cargar con las riendas de un histórico como McLaren, como lo pudimos apreciar en 2021 donde sumó cuatro podios y quedó sexto en el mundial de pilotos, el 2022 no ha sido del todo bueno para Lando y los de Woking. Luego de un aparatoso inició en Bahrein donde el monoplaza demostró no estar a la altura de las temporadas pasadas, ha ido mejorando poco a poco, sin embargo, la joven estrella británica tiene un gran trabajo que realizar, con apenas dieciséis puntos en lo corrido del año en comparación a los treinta y siete que tenía para esta misma época el año pasado, demuestran la caída de McLaren y la gran labor que tienen con su gran estrella. Contando con un buen desarrollo del monoplaza somos conscientes de lo que puede llegar a hacer Norris en el campeonato, pues con veintidós años ya se codea con los veteranos del deporte sin miedo, es el líder de la escudería y cada vez se le nota la madera de campeón que lleva por dentro, que dentro de unos años darán frutos, pues estamos ante una de las mayores promesas del automovilismo y un futuro campeón del mundo.

9. Daniel Ricciardo

La sonrisa de la Fórmula Uno no vive su mejor momento desde su salida de Red Bull en 2018. El que alguna vez fue llamado a marcar una época como uno de los grandes al parecer se ha quedado bajo la sombra de aquel Daniel Ricciardo de su momento en la escudería del toro rojo. Ricciardo, que solía subir al podio en sus días con Red Bull no ha encontrado su lugar tras su adiós con los de Milton Keynes. El próximo paso en su carrera fue al equipo oficial de Renault en 2019, que trajo nuevos desafíos para el piloto de Perth, pero no logró cumplir su sueño de seguir a Jack Brabham y Alan Jones como el próximo campeón mundial de Australia y se mudó a McLaren para 2021. Su llegada a Woking no fue fácil, a pesar de su épica victoria en Monza, se encontró con un joven y duro compañero como Lando Norris y una octava posición en el mundial de 2021. Con tan solo ocho puntos en lo corrido del año el mundo del motor sigue a la espera del renacer del que muchos marcaban como futuro campeón del mundo. ¿Podrá Daniel Ricciardo volver a brillar en McLaren como lo hizo en sus días con Red Bull?

10. Valtteri Bottas

El piloto finlandés ha decidido dar un nuevo salto en su carrera siendo el nuevo piloto titular de Alfa Romeo. Tras cinco años en Mercedes, viviendo en la sombra de Hamilton prácticamente, ha llegado el momento para que Valtteri demuestre su capacidad de pilotaje como el número uno de la histórica marca italiana. Pues a sus 32 años quiere darle un salto de calidad al equipo para competir por los puestos medios de la tabla, y seguir el legado que dejó su compatriota y ex campeón del mundo, el ya retirado Kimi Räikkönen.

11. Kevin Magnussen

Por su parte el danés regresa tras un año de ausencia y de estar compitiendo en la Indy Car. K-Mag como es conocido, hace su retorno al equipo estadounidense Haas, del que ya había sido parte entre 2016 y 2020, tras la polémica mundial entre Rusia y Ucrania para reemplazar al ruso Nikita Mazepin. Magnussen vuelve para ayudar al equipo en su peor momento, pues desde 2020 los americanos vienen en una decadencia que los ha visto obligados incluso a pensar la idea de salir del mundo del motor. Con la experiencia y veteranía Kevin llega a guiar al joven Mick Schumacher, hijo de la leyenda Michael en su comienzo por el mundo del que su padre marcó una época. La vuelta del piloto danés ha sido un punto de inflexión para Haas, pues en las tres carreras del año ya suman doce puntos en comparación a los cero de toda la temporada 2021 y actualmente compite por el noveno puesto del mundial de pilotos con el finlandes Valtteri Bottas.

