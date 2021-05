Los colombianos en el Abierto de Australia

Juan Sebastián Cabal, Robert Farah y María Angélica Bernal son los colombianos que estarán en el primer Grand Slam del año. La dupla, ganadora de Wimbledon en 2019, quiere empezar con el pie derecho su temporada, mientras que la tenista bogotana debutará en el torneo.

Imágenes que parecen de otro tiempo se ven en el Abierto de Australia. En el país oceánico el control de la pandemia ha sido ejemplar, apenas el 0,1 % de la población se ha contagiado, y sus muertes no superan las mil personas. Desde hace un mes los contagios no son más de diez diarios, lo que refleja la disciplina de sus habitantes y el buen manejo de las autoridades locales.

(María Angélica Bernal: sueños sobre ruedas y sin límites)

El buen presente de Australia con el COVID-19 facilitó la realización del primer Grand Slam del año. Si bien las medidas sanitarias se reforzaron por los turistas que asisten al torneo y por un caso positivo en Melbourne la semana pasada, los organizadores del torneo siguen vendiendo entradas y han afirmado que a diario entre 25.000 y 30.000 personas estarán en Melbourne, donde se realiza el campeonato.

En total 507 personas tuvieron que someterse a pruebas de diagnóstico y aislarse en sus habitaciones del hotel mientras aguardaban los resultados de las pruebas PCR realizadas la semana pasada. Finalmente, la alerta pasó y todos los participantes y personas relacionadas con el Abierto de Australia dieron un parte de tranquilidad tras dar negativo en los test.

Los colombianos buscan ser protagonistas

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que perdieron este domingo la final del ATP 250 de Great Ocean Road con parciales de 3-6, 6-7(6) ante el británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Soares, buscan recomponerse y no dejar que este primer traspié del año los afecte para el inicio de su participación en el Abierto de Australia. La dupla colombiana, que debutará este martes, 9 de febrero, enfrentará al georgino Nikoloz Basilashvili, de 28 años y poca experiencia en el tenis de dobles, y el alemán Andre Begemann, de 36 años y ganador de esta modalidad en cuatro oportunidades.

Cabal y Farah, campeones de Wimbledon y del US Open en 2019, quieren adicionar otro título de Grand Slam a su palmarés en esta edición 109 del Abierto de Australia. Su mejor participación en este torneo se dio en 2018, cuando llegaron a la final y perdieron ante Oliver Marach y Mate Pavic.

Por otra parte, María Angélica Bernal, que representará al país en tenis sobre silla de ruedas, debutará en el certamen y buscará seguir mejorando su rendimiento en Grand Slam, pues en su primera aparición en 2020, en el US Open, la bogotana de 25 años logró llegar a semifinales. Su primer objetivo es llegar, al menos, a esta misma instancia en el Abierto de Australia para poder mejorar su posición en el ranking internacional y así soñar con llegar a Wimbledon o al Roland Garros.

Los favoritos del torneo

Entre las favoritas del cuadro femenino, la defensora del título, la estadounidense Sofia Kenin (4ª), debutará tranquilamente frente a la australiana Maddison Inglis (130ª, invitada). Debería encontrarse en cuartos a la ucraniana Elina Svitolina (5ª) y a Ashleigh Barty (número 1 mundial) en semifinales. Esta última debutará ante la montenegrina Danka Kovinic (175ª).

(Guachené se une con la tecnología gracias a Yerry Mina)

Simona Halep (2ª) se enfrentará a la local Lizette Cabrera (140ª), procedente de la clasificación. En cuartos se podría cruzar con la leyenda Serena Williams (11ª), que busca su 24º título grande para igualar el récord de Margaret Court.

En cuanto a la japonesa Naomi Osaka (3ª), ganadora en Melbourne en 2019 y vencedora del último US Open, debutará ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (39ª).

En el cuadro masculino, el favorito es quien defiende el título: Novak Djokovic. El serbio, que llega a su participación número 17 en el Abierto de Australia, dijo en rueda de prensa: “Cada año, cuando regreso, me siento cada vez más cómodo sobre la pista. Por supuesto, cuanto más ganamos, más confianza hay y mejor se siente uno sobre la pista. Cuando entré a la pista (Rod Laver) por primera vez este año, para un entrenamiento, los recuerdos del año pasado y de otros años en los que gané acudieron a mi mente (...) Siento que es el lugar en el que debo estar y donde pude jugar mi mejor tenis. Espero que sea igual este año”.

Nadal, que busca batir el récord de títulos del Grand Slam —está igualado a veinte con Roger Federer—, no se encontrará a un miembro del top 20 hasta cuartos, donde le esperaría el griego Stefanos Tsitsipas (6º). En semifinales su rival sería el ruso Daniil Medvedev (4º). El número dos, que no ha competido desde noviembre, después de no disputar los dos primeros partidos de la ATP Cup esta semana, dijo que no estaba bien y que “estamos haciendo todo lo posible. Mi fisioterapeuta está aquí, mis médicos, todo el mundo está ayudando de todas las maneras posibles. Espero estar listo, eso es todo. Sé que las cosas pueden cambiar muy deprisa”.