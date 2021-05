Los detalles de la séptima edición de la carrera “Cordillera Trail NVX-Sport”

El domingo 14 de marzo 500 atletas se darán cita en la región del Tequendama, en Cundinamarca, para participar en las diferentes categorías del certamen.

El domingo 14 de marzo volverá la Cordillera Trail NVX-SPORT en su séptima edición, la cual se realizará con estrictos protocolos de bioseguridad en la región del Tequendama, en Cundinamarca, y será organizada por el Instituto de Deportes de San Antonio de Tequendama y el equipo de Aire Libre y Aventura, encabezado por Elkin Yesid Quintana.

“Todos los atletas deberán usar el tapabocas reglamentario, antes y después de la competición, y solo se podrán retirarse la mascarilla luego de haber trascurrido 700 metros iniciada la competencia, es decir, cuando ya el atleta marche en solitario por el recorrido de montaña. Este protocolo tiene también entre sus características más importantes el distribuir la participación en múltiples horarios de salida con grupos reducidos de atletas; en el caso de la séptima versión de Cordillera Trail NVX_SPOT, se realizarán salidas cada 20 minutos entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. con grupos de no más de 45 atletas, los cuales estarán separados en el carril de salida a una distancia mínima de dos metros en todas las direcciones”, explicó la organización del evento.

En el evento competirán 500 atletas, divididos en las categorías de 10 y 21 kilómetros, en las modalidades de masculino y femenino. Uno de los más destacados es Andrés Malaver, maratonista colombiano en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y quien busca clasificar a los de Tokio. También participará David Cardona, un antioqueño con gran experiencia, y el juvenil Gustavo Buitrago, que en el 2019 fue revelación en las carreras de montaña en Europa.

Esta carrera, que otorga puntos en la clasificación internacional de la International Trail Running Association (ITRA), se hará en los territorios de San Antonio del Tequendama, municipio que cuenta con un tramado de senderos ideal para los competidores. Este certamen que combina la naturaleza con el atletismo se podrá observar a través de la página web tiempos.com y la aplicación digital tustiempos.