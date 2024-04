¡Luchador pateó a modelo en pleno ring! Terminó golpeado por el público y vetado: video

Ali Heibati, tras el altercado, fue expulsado de la liga rusa, en la cual sucedió el hecho. Foto: Twitter

Ali Heibati, luchador iraní de artes marciales mixtas, fue protagonista de un vergonzoso hecho en Rusia, luego de que, en pleno ring, pateó a una de las modelos del evento.

Supuestamente, según la información que había trascendido tras lo sucedido, Heibati alegó que le molestó la forma en la que iba vestida la mujer y por esa razón le propinó la patada.

No obstante, el luchador dio otra versión de lo sucedido: “Hola a todos. No actué bien con ella. La razón fue que, antes de la pelea de MMA, hubo un montón de peleas a puñetazos. En la jaula me quedé allí y solo quería salir a luchar. Estaba tenso y, como la mayoría entiende, en la lucha salen muchas emociones, por lo que, antes de la pelea, actué mal con ella”.

El acto, que fue reprochado de inmediato por el juez de la pelea, tuvo una grave repercusión después del evento, cuando se formó un grave altercado entre los asistentes al evento y el luchador iraní.

🔴 | Ali Heibati, un luchador iraní, atacó a una mujer con una patada en el ring en Rusia debido a su vestimenta: le dieron paliza grupal y fue expulsado de por vida. pic.twitter.com/1uIYKKYICK — AN24 (@InfoAN24) April 22, 2024

Al parecer, el ánimo del público se caldeó mucho con Ali Heibati, no solo por la patada a la mujer, también porque el luchador atacó por la espalda a su rival en la pelea. El contrincante del iraní, que había ganado la pelea, intentó defender a la modelo de los ataques de su oponente.

Por eso, una vez acabó la pelea, varios aficionados entraron al ring para atacar a Heibati, que recibió una paliza masiva del público.

Video: así atacaron los espectadores a Ali Heibati tras la pelea en la que pateó a una modelo

más imágenes del luchador iraní Ali Heibati, q ha sido suspendido de por vida por pegar una patada a una ring girl en un combate de la liga MMA, que otres cojan ejemplo aquí, así se defiende un maltrato, por ambas partes, por el público y por la organización de la competición. pic.twitter.com/1QeCSfG4y4 — rᗩ𝔣𝓐 𝓽ⓡ乇𝐣𝐎 (@88rafa88) April 22, 2024

Ali Heibati, suspendido de por vida

Tras lo sucedido, la liga MMA de Rusia expulsó al iraní de la competición y además suspendió al peleador de por vida.

El altercado fue muy comentado en Rusía, pues, más tarde, aparecieron más videos en los que se ve cómo el público del evento ataca a Ali Heibati tras la pelea en la que pateó a la modelo y tuvo problemas con su contrincante.

🇷🇺🇮🇷 El luchador iraní Ali Heibati patea a la chica del ring por su vestimenta y los rusos del público le dan una paliza. pic.twitter.com/ha0pJHDFSk — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) April 22, 2024

Además de la suspensión, Heibati deberá pagar una millonaria multa a los organizadores del evento por todo lo ocurrido.

