Luego de seis años vuelve un ATP Challenger a Antioquia

Esta es la primera vez que se organiza el torneo ATP Challenger Tour en Rionegro. En 2017 se celebró el último en Antioquia. Foto: Cortesía

La pelota amarilla volará, impulsada por profesionales que sueñan con escalar al circuito ATP World Tour, gracias al ATP Challenger Jumbo Open presentado por Alcaldía de Rionegro, torneo organizado por Euforia Agencia Deportiva. Este certamen reunirá a tenistas profesionales ubicados entre los 239 y 437 del escalafón mundial de más de 10 países en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre en Llanogrande.

En la modalidad de sencillos competirán 32 jugadores y 16 parejas en el de dobles. La ronda de clasificación contará con 24 tenistas y repartirá seis cupos para el cuadro principal. Los tenistas más importantes que se encuentran en la lista de entrada son los argentino Federico Delbonis, escalafonado en la posición 239, Francisco Comesaña, en la casilla 241 y Santiago Rodríguez, número 245 del mundo.

Uno de los tenistas invitados con un wild card será Nicolás Mejía, nacido en Bogotá y criado en Valle del Cauca. Profesional desde 2019, actualmente ocupa la casilla 247 del escalafón de la ATP y es miembro del equipo de Colombia en la Copa Davis.

“Estaré compitiendo junto a excelentes tenistas de varios países y de Colombia también. Contar con el apoyo de ustedes, de los fanáticos, es fundamental para que podamos obtener el título. ¡Nos vemos allá!”, dijo Mejía, de 23 años, quien viene de estrenarse en la ronda de clasificación de Roland Garros.

Este es el segundo torneo del nivel ATP Challenger —el escalón previo al ATP World Tour— que se organiza en Colombia en 2023. Alejandro Falla, leyenda del tenis colombiano, actualmente entrenador y empresario, es el director del certamen.

“Estaba haciendo falta un torneo de esta categoría en la región. Es un impulso e influye positivamente, sobre todo en la niñez y la juventud. Eso me pasaba a mí cuando era pequeño, veía torneos y así me motivaba muchísimo”, afirma Falla, quien fue finalista de dos torneos ATP (Bogotá 2013 y Halle 2014), alcanzó once títulos ATP Challenger en su carrera.

Esta es la primera vez que se organiza el torneo ATP Challenger Tour en Rionegro. En 2017 se celebró el último en Antioquia. Por eso, para esta región en particular y para Colombia en general, es un síntoma positivo que le imprimirá fuerza al fomento de este deporte de raqueta en el país, un principio fundamental para su desarrollo tanto dentro como fuera de la cancha.

Dependiendo del peso de la bolsa de premios, los torneos se categorizan en cinco segmentos: 50, 75, 100, 125 y 175, y el de Rionegro será 50. En 2023, 15 torneos de esta categoría se han de disputar en Latinoamérica: cuatro en Chile y en México, tres en Argentina y dos en Colombia y Brasil.

