Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, y un nuevo título muy especial

Luis Fernando Montoya con el título de la universidad. Foto: Archivo Particular

Luis Fernando Montoya recibió este miércoles su título como licenciado en Educación Física Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Minuto de Dios en Bello, Antioquia.

El entrenador de 66 años recibió su grado en una ceremonia que congregó a casi 700 estudiantes y aseguró estar feliz por conseguir ese logro: “Es uno de los sueños de mi vida”.

Montoya llegó a la cita en su silla de ruedas, vestido de toga y birrete, y acompañado de su amigo inseparable Luis Alfonso Sosa, sus dos hermanos, José Félix y Juan David, además de sus enfermeras.

— Giovani Marulanda (@MarulandaGio) September 27, 2023

El paso del profe Montoya por la vida universitaria fue recogido en un libro de la universidad que se llama “Liderazgo: Crónicas de vida”. En él, cinco profesores, junto al doctor Sosa, relatan la experiencia del estratega durante sus años de estudio.

Según Luis Fernando Montoya, sacar la licenciatura en la universidad era una deuda pendiente que apenas hasta ahora pudo saldar.

“Quiero contarles cómo llegué a todo esto. Un día le dije al conductor del bus del Once Caldas de Manizales ‘usted no se puede quedar manejando bus, tiene que estudiar’ y hoy en día es el rector de la Universidad Uniminuto en Chinchiná (Caldas). Eso me motivó a mí para buscar este objetivo”, explicó Luis Fernando Montoya en el discurso que dio luego de recibir el diploma.

El profe Luís Fernando Montoya, conocido como el campeón de la vida, recibió a sus 66 años, el título de Licenciado en Actividad Física, Recreación y Deporte de la Uniminuto en Bello, Antioquia.

— Jean-Pierre Serna (@jpserna) September 28, 2023

Cabe recordar que Luis Fernando Montoya fue campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004. Un título especial, el segundo torneo internacional a nivel de clubes para Colombia.

El entrenador, también con paso por Atlético Nacional y las selecciones juveniles de Colombia, se vio obligado a dejar los banquillos luego de un atentado en el que resultó herido con varios disparos en medio de un robo a su familia.

