Luka Doncic brilló con los Lakers en su reencuentro con Mavericks: video

Luka Doncic anotó su primer triple doble con los Lakers ante Mavericks, su antiguo equipo. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luka Doncic se tomó una revancha de los Dallas Mavericks, la franquicia que lo traspasó por sorpresa a principios de mes, al impulsar un triunfo de Los Angeles Lakers por 107-99.

El esloveno, que lideró a los Mavericks durante sus siete temporadas en la NBA, descargó su rabia con 19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias en su primer triple doble como Laker.

El base no estuvo eficiente en ataque, con 6 tiros de campo anotados de 17 intentos, pero realizó un inusual esfuerzo defensivo, logrando tres robos y dos tapones: “No sé cómo explicarlo “Creo que en el primer y segundo cuarto no sabía qué estaba pasando. Simplemente era diferente. Ni siquiera puedo explicar cómo me sentí”, dijo Doncic.

Doncic y Austin Reaves, que logró 20 puntos, llevaron el peso ofensivo de los Lakers hasta que en la recta final apareció LeBron James para certificar el triunfo.

El alero, en un excelente momento de forma a sus 40 años, anotó 16 de sus 27 puntos en un frenético último cuarto, garantizando la novena victoria angelina de los últimos 11 partidos.

Aun con el recital de LeBron, la noche estuvo monopolizada por el reencuentro de Doncic con los Mavericks, la franquicia a la que comandó hasta las pasadas Finales y en la que quería desarrollar toda su carrera.

El público del Crypto.com Arena alentó con fuerza a su nuevo ídolo, pero también ovacionó a Anthony Davis, la otra gran importante del traspaso, que tomó el camino a Dallas después de seis años en Los Ángeles.

El pívot, que vio el juego desde el banco por una lesión abdominal, fue homenajeado con un vídeo de tributo de sus mejores momentos en la franquicia angelina, especialmente el anillo alcanzado en 2020 junto a LeBron.

El cerebro de esta controvertida operación, el mánager general Nico Harrison, estuvo también en el recinto y recibió algunos cánticos de agradecimiento de aficionados de los Lakers por entregarles a Doncic, uno de los jugadores de mayor presente y futuro de la liga a sus 25 años.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador