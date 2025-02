Murió Boris Spassky, leyenda soviética del ajedrez

El maestro de ajedrez nacido en Rusia, Boris Spassky (izq.), estrecha la mano del maestro estadounidense Bobby Fischer (der.) al comienzo de su primer partido en el Hotel Maestral en Sveti Stefan, el 2 de septiembre de 1992. La Federación Rusa de Ajedrez anunció el 27 de febrero de 2025 que el gran maestro ruso Boris Spassky había fallecido. Foto: AFP - Agencia AFP

El legendario ajedrecista soviético Boris Spassky, campeón mundial y recordado por su icónico duelo contra el estadounidense Bobby Fischer en 1972, en plena Guerra Fría, falleció a los 88 años, informó este jueves la Federación Rusa de Ajedrez.

“Se ha ido una gran personalidad, generaciones de jugadores de ajedrez han estudiado y estudian sus partidas y su obra. Es una gran pérdida para el país”, indicó el presidente de la Federación Rusa de Ajedrez, Andrei Filatov, citado por la agencia TASS.

Boris Spassky nació en 1937 en Leningrado (actual San Petersburgo) y fue un jugador precoz y especialmente habilidoso. Explicó que aprendió a jugar al ajedrez en un orfanato después de haber escapado de Leningrado con su familia para escapar de los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante un tiempo estuvo a la sombra de otro mito del ajedrez soviético, Mijail Tal (‘El Mago de Riga’), y en 1961 ganó el campeonato de la Unión Soviética, antes de conseguir ser ya campeón mundial en 1969, venciendo en una partida a su compatriota Tigran Petrossian.

Guerra fría

Solo pudo conservar entonces el título tres años. En 1972 disputó en Islandia una partida que marcó su vida ante el prodigio estadounidense Bobby Fischer, en un enfrentamiento con evidente carga geopolítica Este-Oeste.

La Unión Soviética llevaba años dominando el ajedrez y Fischer se presentaba como un estadounidense excéntrico de 29 años muy crítico con los jugadores soviéticos, por lo que la presión para Spassky era enorme.

Debía ganar o ganar, pero Fischer fue el vencedor del pulso y puso fin a una racha ininterrumpida de campeones del mundo soviéticos que se remontaba a 1948, algo que fue recibido por Moscú como una bofetada aunque para Spassky tuvo algo de liberación.

“No podéis imaginar cómo de aliviado me quedé cuando Fischer me quitó el título. Me liberé de una pesada carga y pude respirar libremente”, contó él mismo cuarenta años después.

Después de la derrota en Islandia, Spassky cayó en desgracia. Se instaló en 1976 en Francia después de contraer matrimonio con una francesa de origen ruso. Obtuvo la nacionalidad francesa dos años más tarde.

No recuperó la atención del gran público hasta muchos años después, cuando en 1992 tuvo lugar en Yugoslavia una revancha no oficial ante Bobby Fischer, que le volvió a derrotar.

De regreso a Rusia

Los últimos años de la vida de Boris Spassky estuvieron marcados por un misterioso conflicto familiar y su regreso a Rusia.

Sufrió dos ataques cerebrales, en 2006 y luego en 2010, y desapareció dos años después de su domicilio francés para reaparecer en Moscú, donde apareció en la televisión rusa visiblemente debilitado.

“Tengo que recomenzar de cero, pero no tengo miedo”, aseguró entonces aludiendo a un misterioso “patrocinador”, que le había ayudado a salir de Francia en contra de la opinión de su esposa y su hermana.

En la red social X, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) rindió tributo a “uno de los jugadores más talentosos de su generación” y “un prodigio de su disciplina”.

Otro gran ajedrecista soviético, Anatoli Karpov, célebre por su duelo con Garry Kasparov, también homenajeó la memoria de Boris Spassky.

“Siempre fue uno de mis principales ídolos. Tenía al cubano (José Raúl) Capablanca en primera posición y a Spassky en segunda”, indicó Karpov, citado por TASS.

