NBA: Por primera vez desde 2010 ni LeBron James ni Stephen Curry estarán en la final

Los Lakers quedaron eliminados en la primera ronda de los playoffs el pasado jueves por los Phoenix Suns y los Warriors ya habían quedado por fuera en el repechaje.

Los Ángeles Lakers, actuales campeones de la NBA, cayeron este jueves 113 a 100 frente a los Phoenix Suns con un marcador global de 4-2 en la primera ronda de los Playoffs, culminando una dolorosa eliminación para el equipo que lidera LeBron James.

Lea: El último baile de Kobe Bryant

Es la quinta vez en la historia de la liga de basquetbol que un equipo defensor del título es apeado en la primera eliminatoria de la siguiente temporada. San Antonio había sufrido dos veces este fracaso (2000, 2015), al igual que Miami en 2007 y Dallas en 2012.

Además de que quedó por fuera el actual equipo defensor del anillo, la eliminación de los Lakers supuso que por primera vez desde 2010 tanto LeBron James como Stephen Curry, los dos jugadores más determinantes de la última década, no jugarán la final de la NBA.

Los Warriors de Curry ya habían sido eliminados en el repechaje de los Playoffs hace dos semanas cuando perdieron con los Memphis Grizzlies en un partido increíble que se fue al extra tiempo y que terminó 117-112.

El pasado jueves, Los Ángeles Lakers, con la obligación de ganar para seguir vivos, intentaron forzar que Anthony Davis jugara a pesar de su lesión de ingle pero tuvo que retirarse a los cinco minutos, lo que puso demasiado cuesta arriba la victoria del equipo de LeBron (29 puntos).

Por su parte, los Suns, con un Devin Brooker desbordado con 47 puntos y segundo sembrado de la Conferencia Oeste, aprovecharon su primera oportunidad para eliminar al campeón defensor.

Más: Video: Uno a uno, los goles de la gran victoria de Colombia vs Perú

“Esa es la única forma en que queríamos que fuera”, dijo Booker sobre el triunfo en la primera ronda.

“Sabíamos que no íbamos a llegar a donde queríamos sin pasar por ellos, y resultó ser en la primera ronda. Fue un duelo difícil hasta el final. Cuando la serie iba 2-1, tuvimos que reagruparnos y hacer todo bien, seguimos luchando”.

Finalmente, los Lakers, aparte de LeBron, no fueron competitivos en los últimos dos juegos y eso les costó la eliminación.

Por su lado, los Suns también tenían su propia preocupación con su estelar armador Chris Paul resentido de una lesión, aunque aportó ocho puntos y repartió 12 asistencias.

No se pierda: Brian Angola el basquetbolista que huyó de los paramilitares

En tanto, Booker entró al partido promediando 26.2 puntos en la primera serie de playoffs de su carrera en la cual fue muy consistente. Después de anotar 34 y 31 en los Juegos uno y dos, logró solo 19 en el Juego tres y 17 en el Juego cuatro. No obstante, en el quinto y el sexto, fue la bujía ofensiva del equipo, sobre todo en el último en el que puso la cereza al pastel con sus 47 tantos.

Realmente, la actuación de los Lakers fue completamente distinta a la del año pasado cuando camino al título ganaron sus cuatro series por 4-1, 4-1, 4-1 y 4-2.

Ni que hablar de la actuación de LeBron James que, a pesar de siempre ser competitivo y estar un escalón por encima del resto, esta temporada se vio gravemente afectado por las lesiones y sin un ecosistema en su equipo que le permitiera llegar nuevamente a la final.

También: Hansel Atencia: jugando en clave de tres

Así las cosas, después de once años y diez temporadas, por primera vez la NBA no verá en las finales a los dos jugadores que han dictado el ritmo en la NBA durante la última década. Algo parecido a lo que sucedió este año en la Champions League que no tuvo desde los cuartos de final ni a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi.