Nicolás Echavarría está listo para su segundo Masters de Augusta

El golfista colombiano Nicolás Echavarría durante la primera ronda del Cognizant Classic 2026. Foto: Getty Images via AFP - MIKE EHRMANN

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Nicolás Echavarría está listo para enfrentar, por segunda ocasión, el Masters de Augusta, primer torneo grande de la temporada y un evento en el que Colombia hizo historia grande el pasado sábado 4 de abril de 2026, cuando María José Marín se coronó en Augusta National Women’s Amateur, certamen femenino aficionado, que se ha convertido en la antesala de esta gran competencia.

Echavarría, quien llegó a Augusta National para presenciar la victoria de su compatriota, se concentró desde el pasado domingo en lo que será su semana en este evento, recorriendo los primeros nueve hoyos de este emblemático lugar y jugando un campo que, en 2025, lo trató muy bien durante los tres primeros días de competencia.

“Me siento bien para esta semana, el juego está en un buen lugar y he venido trabajando con Hernán Rey (su entrenador) en afinar algunos detalles del juego, así que espero que sea una gran semana, con el objetivo de volver a superar el corte y llegar al domingo en buena posición”, aseguró el golfista colombiano quien, actualmente, es el mejor latinoamericano del ranking mundial.

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Con la cabeza enfocada en lo que tiene qué hacer y los errores que tiene que evitar, el golfista colombiano sigue trabajando, pensando en lograr superar el mejor resultado de un colombiano en la historia, un puesto trece conseguido por Camilo Villegas en 2009.

“Estoy contento por volver, este lugar es impresionante. Cada día uno aprende muchas cosas y me encanta estar acá. El año pasado jugué muy bien, a pesar del último día, me gustaría estar en buena posición para la ronda final y luego de lo vivido en 2025, usar esa experiencia para lograr un mejor resultado”, sentenció Echavarría al medio colombiano Nación Golf.

Como número 40 del mundo, el colombiano Nicolás Echavarría está listo y con todo su equipo de trabajo para disputar una competencia que siempre será especial en el calendario de cada año, el único torneo grande, que repite su sede y que tiene tradiciones únicas.

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