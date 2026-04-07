Ronaldinho vuelve a Bogotá: evento y detalles del Latam vs Europa en El Campín

El 2 de mayo, El Campín será escenario de un partido que mezcla fútbol y creadores digitales con Ronaldinho como gran figura. Foto: EFE - DAN HIMBRECHTS

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El próximo 2 de mayo, el estadio Nemesio Camacho El Campín será sede de un evento que busca impulsar y combinar deporte, espectáculo y cultura digital. El partido Latam vs Europa es una propuesta que rompe con los formatos tradicionales para conectar con nuevas audiencias.

Más allá de un simple amistoso, el encuentro se presenta como un espacio atípico, donde no solo se enfrentan jugadores, sino comunidades digitales de alcance global. Creadores de contenido provenientes de seis países —que en conjunto superan los 500 millones de seguidores— llevarán a la cancha una experiencia distinta.

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Ronaldinho, el gran atractivo del evento

Uno de los principales focos del espectáculo será la presencia de Ronaldinho, leyenda del fútbol mundial que encabezará este evento. Su participación suma peso deportivo y un componente de nostalgia y conexión emocional con los aficionados que lo vieron brillar en su mejor época.

Junto al brasileño también estarán otras figuras del fútbol colombiano que se combinarán con el dinamismo de los creadores digitales.

Influencers en la cancha

El equipo de Latinoamérica contará con nombres reconocidos en el ecosistema digital colombiano como Zion, Borrego, Diego Neira y Jhoan López, además de creadores provenientes de Chile, México y Argentina. Este grupo representa una generación que ha llevado el contenido digital más allá de las pantallas, convirtiéndolo en un fenómeno con impacto cultural tangible.

En este formato, los roles se amplían: los participantes no solo juegan, también narran, comparten y amplifican cada momento del partido. Así, cada jugada no termina en el pitazo del árbitro, sino que continúa su recorrido en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube.

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El concepto detrás de Latam vs Europa refleja una tendencia clara: el fútbol se ha integrado a un modelo de entretenimiento total, donde la experiencia no se limita al estadio. La interacción digital se convierte en un eje central, permitiendo que millones de personas participen en la conversación desde cualquier lugar del mundo.

Bogotá, en este contexto, se posiciona como un epicentro emergente de eventos híbridos, que combinan deporte, cultura digital y espectáculos masivos. El Campín no solo recibirá a miles de asistentes, sino que servirá como plataforma para una audiencia global conectada en simultáneo.

Un formato que ya mostró resultados

En agosto de 2025, una primera edición enfrentó a Colombia y Chile en el mismo escenario, dejando cifras que explican su impacto:

Más de 42 millones de interacciones

102 millones de visualizaciones

Más de 20 millones de cuentas alcanzadas

Promedio de 36 mil ‘likes’ por publicación

Más de 500 mil clics a enlaces externos

El evento, organizado por la International Creators Football League (ICFL), se disputará el sábado 2 de mayo a las 7:00 p.m. en El Campín, prometiendo un espectáculo que va más allá de los 90 minutos y que confirma que el balón también se juega en el terreno digital.

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