Nicolás Echavarría y Camilo Villegas se reencontrarán en el RSM Classic

El antioqueño está ubicado en el puesto 134 de la FedEx Cup. Foto: Federación Colombiana de Golf

El jueves 17 de noviembre Nicolás Echavarría disputará su último torneo de 2022, luego de un extenso recorrido que lo llevó del Korn Ferry Tour al PGA, gira en la que ha disputado cuatro eventos superando un solo corte, situación que lo ubica en el puesto 134 de la FedEx Cup.

Echavarría, cuyo mejor resultado fue alcanzado en el Bermuda Championship, se siente a gusto jugando en dos campos diferentes y, pese a que le tocará, esto es una situación particular en el PGA Tour, lo cierto es que llega con confianza para enfrentar este nuevo reto antes de cerrar un importante año competitivo en su carrera profesional.

“Me siento muy bien y estoy pegando el drive excelente. Esta semana, además, estoy acompañado de mi coach, Hernán Rey, y de mi familia, por lo que voy por un buen resultado. Creo que me ha faltado aprovechar lo que estoy haciendo bien, tal vez arriesgarme un poco más”, aseguró Nicolás, previo al certamen que se disputa en Sea Island Golf Club.

Al igual que la última semana, cuando compartió con Juan Sebastián Muñoz, para este nuevo evento su compañero colombiano será Camilo Villegas, con el que ha tenido la posibilidad de jugar varios torneos más, incluyendo las finales del mencionado Korn Ferry y algunos otros eventos.

Villegas, al igual que su compatriota, necesita una importante cantidad de puntos para recuperar su mejor estatus dentro de la gira y debe aprovechar estos eventos, pues el número de torneos para 2023 será reducido, así que espera demostrar toda su experiencia en un evento bastante reconocido dentro del PGA.

Para esta semana la bolsa de premios del torneo asciende hasta los 8.1 millones de dólares, lo que significa que el ganador cobrará un cheque cercano al millón y medio de dólares, una considerable suma de dinero por la que pelearán 156 golfistas, entre los que se encuentran estos dos colombianos.

Nicolás iniciará su recorrido, el jueves 17 a las 11:00 am., por el hoyo 1 del Plantation Course, acompañado de Zecheng Dou y Spencer Ralston. Para el segundo día, el mismo grupo de jugadores cambiará al campo ‘Seaside’ y arrancarán desde el hoyo 10 a las 9:50 am.

