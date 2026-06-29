Nicolás Mejía hace historia en Wimbledon: ganó en el debut y ya conoce su próximo rival

El tenista colombiano remontó ante el paraguayo Daniel Vallejo en un partido de cuatro horas para conseguir la primera victoria de su carrera en el cuadro principal de un Grand Slam. Foto: Cortesía

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Nicolás Mejía vivió una jornada inolvidable en Wimbledon 2026. El colombiano consiguió la primera victoria de su carrera en un cuadro principal de Grand Slam al superar al paraguayo Daniel Vallejo en un exigente partido de cuatro horas, resultado que le permitió instalarse en la segunda ronda del torneo más prestigioso del circuito y seguir alimentando el mejor momento de su trayectoria profesional.

El tenista bogotano, formado deportivamente en Cali, tuvo que remontar tras perder el primer set y terminó imponiéndose por 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6(2). El encuentro, además de su importancia para la carrera del colombiano, fue el único enfrentamiento entre jugadores sudamericanos en la primera ronda de esta edición de Wimbledon.

Remontada con carácter para seguir avanzando

Tras un inicio complicado, Mejía elevó considerablemente su nivel desde el segundo parcial. La solidez desde el fondo de la cancha y su respuesta en los momentos de mayor presión fueron determinantes para cambiar el rumbo del compromiso y quedarse con el triunfo en cuatro sets.

Uno de los aspectos más destacados de su actuación fue la efectividad con el primer servicio. El colombiano ganó 67 de los 96 puntos disputados con ese golpe, alcanzando un 70 % de efectividad, un factor clave para sostener su rendimiento durante un partido de alta exigencia física.

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Michael Zheng, el siguiente desafío en Wimbledon

Ahora, el colombiano buscará un lugar en la tercera ronda frente al estadounidense Michael Zheng, actual número 144 del ranking ATP. Ambos jugadores llegaron al cuadro principal tras superar la fase clasificatoria, por lo que protagonizarán un duelo entre dos tenistas provenientes de la ‘qualy’.

Zheng también firmó una destacada actuación en su estreno, al eliminar al británico Cameron Norrie, cabeza de serie número 26, con parciales de 6-7(7), 6-2, 6-7(2), 6-3 y 7-6(4). Será la primera vez que el estadounidense y el colombiano se enfrenten en el circuito.

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Un nuevo colombiano en la historia del torneo

Con este resultado, Nicolás Mejía se convirtió en el sexto tenista colombiano que logra ganar un partido en el cuadro principal de Wimbledon, uniéndose a una lista integrada por William ‘El Pato’ Álvarez, Iván Molina, Alejandro Falla, Santiago Giraldo y Daniel Galán.

Además del impacto deportivo, la campaña del colombiano también tendrá efecto en la clasificación mundial. De manera parcial, Mejía alcanzará el mejor ranking de su carrera, ubicándose en el puesto 140 del escalafón ATP. Si consigue superar a Zheng en la segunda ronda, tendrá una alta probabilidad de ingresar al grupo de los 130 mejores tenistas del mundo, consolidando así el mejor momento de su trayectoria.

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