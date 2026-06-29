Tomás Restrepo reveló la clave de su bicampeonato mundial: “Llegaba mucho más maduro”

Tomás Restrepo se convirtió en el primer colombiano en conquistar dos veces la Toyota Junior Golf World Cup Foto: Instagram Tomás Restrepo

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Días después de conquistar su segundo título consecutivo en la Toyota Junior Golf World Cup, Tomás Restrepo entregó detalles de la actuación que le permitió hacer historia para el golf colombiano.

El golfista explicó que durante el último año aprendió a entender mejor su juego y a manejar la presión propia del alto rendimiento, factores que terminaron siendo determinantes para conquistar nuevamente el campeonato.

“Creo que llegaba mucho más maduro y mucho más preparado. Sabía qué hacer para ponerme en posición de triunfo”, afirmó Restrepo durante la rueda de prensa. El manizaleño reconoció que el proceso entre ambos títulos estuvo marcado por aprendizajes, cambios y momentos difíciles que le permitieron llegar con mayor confianza al certamen disputado en Japón.

Uno de los mayores retos fue asumir la condición de campeón defensor. Restrepo confesó que llegar como favorito genera una presión importante, aunque también representa un motivo de orgullo. En la ronda definitiva comenzó con ventaja, pero rápidamente perdió el liderato, obligándolo a cambiar el enfoque sobre la marcha.

“Por ahí hablamos con Pedro Russi (entrenador de Tomás Restrepo) y me dijo que ya me llevaban dos golpes. Sabíamos que teníamos que hacer unos muy buenos últimos nueve hoyos”, recordó. A partir de ese momento encadenó varios buenos golpes que le permitieron recuperar terreno y terminar nuevamente en lo más alto del campeonato.

El colombiano también destacó que las fuertes lluvias durante las dos últimas jornadas hicieron aún más exigente la competencia. Según explicó, las condiciones cambiantes afectaban el cálculo de las distancias y el control de la bola, por lo que mantener la calma fue tan importante como la técnica.

“Cuando empiezan a aparecer los bogeys la mente se empieza a descontrolar un poco, pero estoy orgulloso de cómo me mantuve paciente y presente. Seguimos luchando tiro a tiro”, aseguró.

Restrepo aprovechó además para agradecer el respaldo de la Federación Colombiana de Golf, del Comité Olímpico Colombiano, de su familia y de todo el equipo que lo ha acompañado durante su proceso. El bicampeonato, además, tuvo un significado especial al representar el cierre de su carrera como golfista juvenil con la Selección Colombia.

“Muy agradecido de cerrar mi etapa junior así. Es mi último torneo representando a Colombia como juvenil y eso le da un valor aún más grande a esta semana”, señaló.

Ahora, el colombiano comenzará su carrera universitaria, un proceso que espera aprovechar para seguir creciendo y acercarse al golf profesional.

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