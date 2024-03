“No he visto la bondad de crear el ministerio del Deporte”: frase de Petro desata polémica

Luz Cristina López, en su posesión como ministra del Deporte. Foto: Ministerio del Deporte

La importancia del ministerio del Deporte, cartera creada en 2019 por el gobierno del expresidente Iván Duque, es comúnmente puesta en entredicho. Antes Coldeportes, institución que regía y regulaba el deporte a escala nacional, este ministerio, uno de los menos longevos del Estado colombiano, ha gozado de poca estabilidad durante el mandato de Gustavo Petro, actual presidente de la República.

Precisamente el martes, durante la posesión de la nueva ministra, Luz Cristina López, Petro se refirió a la relevancia de la cartera. Sus declaraciones levantaron polémica, pues el presidente no reconoció “las bondades” de este ministerio.

“Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual es que se ha criticado que se haya convertido en Ministerio. No soy muy enemigo de esa tesis” resaltó el presidente en su discurso de posesión a López, investigadora y docente en el ámbito deportivo con amplia experiencia en el campo dirigencial olímpico y paralímpico.

El ministerio del Deporte “es una pérdida de tiempo”: Gustavo Petro

Gustavo Petro, al referirse a la cartera, precisamente, señaló que su creación fue una “pérdida de tiempo”, pues, según el presidente, hasta el momento no ha entendido cuál es el beneficio de la cartera.

“Con Coldeportes, que se volvió ministerio, pasó lo mismo que sucedió con Colciencias, que también se volvió ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, dijo el presidente Petro.

Además, el presidente habló del foco de corrupción que ha representado para la nación la construcción de los escenarios deportivos. De esta manera, en medio de su discurso, le pidió a la ministra más políticas enfocadas a la educación que a la construcción de nuevos espacios.

“Entre más ladrillos se contraten, más corrupción hay. Creemos que el deporte es el estadio, la infraestructura, pero no puede ser la prioridad”, dijo Petro, resaltando la necesidad de enfocarse más en la educación que en el cemento.

La inestabilidad del ministerio del Deporte en el gobierno de Gustavo Petro

Luz Cristina López será la tercera ministra del Deporte en el gobierno de Gustavo Petro. Esta cartera es una de las que más cambios ha tenido bajo el mandato del actual mandatario.

La primera ministra fue la exdeportista María Isabel Urrutia, que salió de su cargo por sospechas de corrupción en las contrataciones que hizo el ministerio. Hechos por los que se le abrió investigación en la fiscalía.

La segunda jefa de la cartera fue Astrid Bibiana Rodríguez, que salió del cargo por el desastre en la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, que Barranquilla iba a realizar en 2027.

Ahora, López asume el cargo en medio de un tenso ambiente político, pues su nombramiento se le endilgó a una supuesta alianza que el presidente hizo, aparentemente, con el Partido Conservador para ganar votos en el congreso que le permitan pasar sus reformas.

