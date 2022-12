“No puedo continuar esta lucha”: joven jugador de la NBA se retira por ansiedad

Tyrell Terry en entrenamiento con los Mavericks de Dallas, Texas. Foto: Instagram @tyterry_

La icónica liga de baloncesto estadounidense despidió a una de sus figuras más jóvenes en el deporte, Tyrell Terry, quien a sus 22 años decidió abandonar su profesión después de revelar que las exigencias que implicaba ser parte de la NBA estaban haciendo daño en su bienestar psicológico.

Terry, por medio de su cuenta de Instagram, dio el mensaje a sus seguidores y conocidos, afirmando que su paso por el baloncesto, el deporte que lo cogió desde muy pequeño, también había sido parte de los momentos “más oscuros de su vida”.

“Hasta el punto que, en lugar de edificarme, comenzó a destruirme”, agregó Tyrell Terry en una foto acompañada por recuerdos de su infancia e inicios en el basquetbol, las que acompañaron su sentida despedida desde redes sociales.

¿Por qué se retiró de la NBA?

Terry, además, contó parte de lo que ha tenido que sufrir durante su proceso emocional y cómo el deporte ha influido negativamente en su estabilidad, razón por la cual decidió dejar la NBA. El joven añadió que “se empezó a despreciar y a cuestionarse el valor de sí mismo”, por lo que tomó la difícil y criticada decisión.

“Pensamientos intrusivos, despertarme con náuseas y encontrarme luchando por respirar normalmente debido a la roca que se sentaba en mi pecho que parecía pesar más de lo que podía cargar. Esta es solo una breve descripción de la ansiedad que me ha causado este deporte, y aunque estoy agradecido por cada puerta que me ha abierto, no puedo continuar esta lucha por más tiempo por algo de lo que me he enamorado”, contó.

Terry añadió, además, que aunque podría ser conocido como un “fracaso o pérdida de talento (…) Si bien eso puede ser cierto cuando se trata de baloncesto, son los mayores fracasos en la vida los que conducen al mayor éxito. Hay más para mí en este vasto mundo y estoy muy emocionado de poder explorar eso. Y por primera vez, poder encontrar mi identidad más allá de ser un jugador de baloncesto”.

¿Dónde jugaba Tyrell Terry?

Terry viene de la Universidad de Stanford y tan solo un año después de iniciar sus estudios pudo ingresar a NBA. La temporada 2019-20 se destacó como uno de los mejores jugadores del equipo con un promedio de 14,6 puntos en los encuentros que disputó.

Tyrell Terry mide 1,88 metros y pesa 73 kilos que, aunque no están en el promedio de los jugadores de baloncesto de la NBA, sí fueron las medidas suficientes para destacarse en la cancha, sin embargo, su paso por los Mavericks no fue lo que esperaba después de que su aparición en los encuentros fueran casi nulos.

El último partido que jugó fue el 21 de enero de 2022 y en total estuvo presente en 11 de los 19 partidos del equipo de Dallas, Texas. A partir de allí, su estado como jugador profesional siempre apreció en “inactivo” o “no jugó”.

