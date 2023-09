Otro récord para Djokovic

Novak Djokovic de Serbia reacciona en un juego contra Taylor Fritz de los Estados Unidos durante su partido de cuartos de final en el US Open Tennis Championships en el USTA National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE - SARAH YENESEL

Siempre habrá un rival que vencer o una cara distorsionada por el esfuerzo, siempre, frente a Novak Djokovic, un rostro desesperado, una raqueta flotante y unas lágrimas amargas. El serbio ha logrado meterse de nuevo en una semifinal de Grand Slam, dejando atrás las 46 de Roger Federer, las 38 de Rafael Nadal y las 31, ya perecederas, de Jimmy Connors.

Los focos estaban expectantes, todas las cámaras apuntaban al, de nuevo, número uno del mundo; por imposición, por mérito y por casualidad. Nole está en la cima del ranking luego de haber ganado a Alexandre Müller en su debut, primero desde antes de pisar el suelo inmaculado del Arthur Ashe, primero desde que su condición prematura, de exiliado, terminaba su relato.

Estamos en la segunda semana del US Open; y la tensión se apodera de los jugadores. Aquellos que no están preparados empiezan a sufrir desgaste emocional, mientras los más inhibidos empiezan a alcanzar su máxima expresión artística.

Taylor Fritz salía al campo con el público volcado a su favor, haciendo justicia a su condición de falsa localía que le otorgaba una seguridad lasciva. Enfrente estaba Nole, y el coro de sus seguidores opacaba el murmullo de auxilio que el estadio otorgaba al joven estadounidense.

El murmullo contradictorio de los cánticos fue precisamente el reflejo del partido, lapidario; por más que Taylor lo intentó, pero no pudo doblegar al serbio, que definió el partido en sets corridos y acabó con la trémula intención de su rival. La única oportunidad de Fritz se iba escurriendo en el último set, donde estuvo activo, suelto y propositivo, pero monótonamente impreciso. Su derecha estaba temblorosa e indiscreta, cometió 25 errores no forzados más que Novak y entregó el partido entre pataletas y rabietas.

Ahora son 250 victorias para Novak Djokovic contra jugadores dentro del top 10 del ranking, y al igual que en su récord de semifinales, detrás, las personas empiezan a olvidar a Roger Federer, con 224, imposibilitado ya por su retiro.

Novak no pudo ganar el trofeo en las cuatro ediciones pasadas del torneo, en 2019 una lesión frente a Stan Wawrinka lo obligó a retirarse, en 2020 fue descalificado por un pelotazo equívoco contra una jueza de línea, para luego, en 2021 perder de forma dramática contra un inspirado Daniil Medvédev, en 2022 no pudo ni siquiera aterrizar en suelo estadounidense por no haberse vacunado y ahora, a paso firme, sediento, arremete contra todo el que quiera interponerse entre él y su objetivo.

Es imposible no evidenciar las ganas que tiene de enfrentar a Carlos Alcaraz, actual campeón del US Open, y quien le arrebatara de forma arbitraria Wimbledon en una batalla campal dos meses atrás.

La forma en la que mira al público, ofensiva y penetrante, demuestran su competitividad casi enfermiza. Su siguiente rival será el estadounidense Ben Shelton y se medirán en la noche.

Si Djokovic así lo quiere, si mantiene su nivel, si no permite réplica válida. Y si el destino quiere enfrentar de nuevo al número 1 contra el número 2, Nole y Carlitos se verán en una nueva final este año, el 10 de septiembre.

