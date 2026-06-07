Paisas reaccionó, venció a Toros y sigue con vida en la final del baloncesto colombiano

Paisas de Medellín respondió ante su público y derrotó 98-82 a Toros del Valle en el tercer juego de la final de la Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional. Foto: DPB Colombia

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Ante más de 2.000 espectadores en el Coliseo Iván de Bedout, Paisas de Medellín consiguió una victoria clave en la gran final de la Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional. El equipo antioqueño derrotó 98-82 a Toros del Valle en el tercer partido de la serie y evitó que los visitantes sellaran una barrida temprana rumbo al título.

Con el triunfo, el conjunto dirigido por Juan Nardini descontó en la serie y mantuvo abiertas sus opciones de campeonato tras llegar al compromiso con una desventaja de 2-0.

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Un primer cuarto que cambió la historia

Aunque Toros comenzó mejor y tomó una rápida ventaja de 4-0 con anotaciones de Emanuel Payton y SaQuan Singleton, la respuesta de Paisas fue inmediata. David Ojeda lideró la reacción local con un lanzamiento de tres puntos que impulsó a los antioqueños y encendió el ambiente en las tribunas.

A partir de ese momento, Paisas encontró mayor fluidez ofensiva. Andrés Millán, Michael Jackson y Davion Bailey se sumaron al ataque, mientras la defensa empezó a marcar diferencias.

La labor de David Ojeda y José David Lozano fue fundamental en ese tramo del encuentro. Recuperaciones, rebotes y transiciones rápidas permitieron que los locales ganaran confianza y controlaran el ritmo del juego.

El dominio se reflejó en el marcador. Con nueve puntos de Ojeda en el periodo y una sólida actuación colectiva, Paisas cerró el primer cuarto con ventaja de 26-15.

Los antioqueños ampliaron la diferencia antes del descanso

Durante el segundo periodo, Toros mostró una mejor producción ofensiva, pero no logró detener a un rival que mantenía la intensidad en ambos lados de la cancha.

Luis David Benítez tuvo un ingreso determinante desde la rotación y castigó desde la larga distancia con dos triples que ayudaron a sostener la ventaja. Michael Jackson también apareció en momentos importantes para evitar cualquier acercamiento visitante.

Mientras tanto, James Montgomery, Miguel Ramos y SaQuan Singleton intentaron mantener en competencia al conjunto vallecaucano. Singleton protagonizó una de las jugadas más llamativas de la primera mitad al responder a los lanzamientos de Benítez con una potente volcada.

Sin embargo, Paisas siguió imponiendo condiciones. Aprovechó los errores de Toros, dominó momentos importantes del rebote y llegó al descanso con una cómoda ventaja de 52-35, completando uno de sus mejores primeros tiempos de toda la serie.

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La reacción de Toros no fue suficiente

El tercer cuarto presentó un panorama diferente. Toros regresó de los vestuarios con mayor agresividad y construyó un parcial de 12-2 que redujo considerablemente la distancia en el marcador.

La defensa visitante elevó su nivel y por primera vez logró incomodar seriamente a Paisas. Sin embargo, cuando la presión aumentaba, Davion Bailey apareció con un triple decisivo a falta de cuatro minutos para frenar el impulso rival.

Aunque Toros ganó el parcial 27-25, nunca consiguió completar la remontada. Además, sobre el final del periodo, Luis David Benítez conectó un triple sobre la bocina que devolvió la tranquilidad a los locales y levantó a los aficionados de sus asientos.

David Ojeda, la gran figura de la noche

En el último cuarto, Paisas administró la ventaja y volvió a mostrar la versión competitiva que le permitió llegar a su tercera final consecutiva.

Michael Jackson aportó experiencia en los momentos clave, Davion Bailey siguió sumando puntos importantes y los jugadores internos respondieron cerca del aro. Las volcadas de Mike Miles y Marcus Weathers terminaron de encender el espectáculo en Medellín.

La figura del compromiso fue David Ojeda, protagonista en ambos extremos de la cancha. El barranquillero registró 18 puntos, 9 rebotes, 5 recuperaciones y una valoración de 25 en 28 minutos de acción.

Su impacto fue determinante durante toda la noche gracias a su intensidad defensiva, su capacidad para recuperar balones y su aporte en las transiciones ofensivas. Incluso abandonó el encuentro en los minutos finales por acumulación de faltas después de una actuación que marcó diferencias.

Con el 98-82 definitivo, Paisas celebró su primera victoria en la final y extendió la definición del campeonato. La serie continuará en Medellín con un cuarto partido que podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

Hora y dónde ver el juego 4 entre Paisas y Toros

Fecha: domingo 7 de junio de 2026

Hora: 5:00 p.m., hora de Colombia

TV: Señal Colombia YouTube

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