Este viernes en la madrugada, Sandra Lorena Arenas le dio a Colombia la tercera medalla de plata en estos Juegos Olímpicos de Tokio. La pereira fue segunda en los 20 kilómetros de la marcha y se subió al podio en lo que fue el quinto metal para la delegación nacional.

“Siento una felicidad inmensa. Esta medalla es un sueño hecho realidad, algo que había soñado hace mucho tiempo. Es un orgullo para mi país, para mí y para todas las personas que me apoyaron en este proceso”, dijo Arenas tras la prueba.

Y agregó: “Antes de iniciar la carrera tuve mucho susto, creo que no sentía algo así hace mucho tiempo, pero con el pasar de los minutos me calmé. Estuve tranquila a pesar de que casi me caigo, de las sensaciones de vómito que aparecieron y al final esto es un premio para el sacrificio y la entrega”.

Arenas, la primera atleta colombiana que se clasificó para Tokio 2020, también resaltó lo que fue la preparación para estas justas.

“Cada segundo y minuto de entrenamiento, dentro y fuera de la pista, valió la pena. Todos esos pequeños detalles hacen que el trabajo sea completo. Pasé por muchas cosas y creo que eso te hace más berraco para afrontar desafíos. Esto es una prueba de que no hay nada imposible en esta vida”.

Por último, Arenas mandó un mensaje a todos aquellos que madrugaron en Colombia para verla. “Sabía que había gente pendiente de mí, hablé con amigos y familiares antes de la prueba y esto es para ellos”.