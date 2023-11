Parapanamericanos: Natalia Prada y María Paula Barrera lograron oro en paranatación

Natalia Prada hizo historia en los Juegos Parapanamericanos 2023 Foto: Juegos Panamericanos

¡Buenas noticias para Colombia! La delegación nacional logró en la mañana de este lunes su novena y décima medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023.

Las deportistas Natalia Prada y María Paula Barrera se impusieron en la prueba de 100 metros pecho damas SB7 y 400 metros libres damas S10, respectivamente.

Prada registró un tiempo de 1:39.26, un nuevo récord Parapanamericano. Las mexicanas Naomi Naomi Somerella, con un tiempo de 1:41.53, y Natalia González, con 1:43.25, llegaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

“En este momento por mi cabeza pasan muchas cosas y emociones que no sabría explicarles, han sido años y años de trabajo, momentos en los que por uno u otro motivo no se me dio, pero era que la vida me estaba guardando hacerlo aquí y así 💛🥇Medalla de oro en 100 pecho y con récord parapamericano que se lo dedico a mi familia, a mi entrenador @carloscalderonf y a todos los que siempre han estado ahí, ¡lo logramos!”, aseguró Prada en Instagram.

🥇🏊‍♀️ ¡Empezamosa jornada con oro y nuevo Récord Parapanamericano para Colombia! Natalia Prada triunfa en los 100 m. Pecho SB7 con una marca de 1:39.26 en #Santiago2023.



¡Una hazaña de nuestros #imPARAbles que nos llena de orgullo! Felicitaciones, Natalia. 🇨🇴 #Parapanamericanos♿️ pic.twitter.com/s3b6qOLO3j — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 20, 2023

Más tarde, María Paula Barrera consiguió el oro con un tiempo de 4:51.94 y le dio a Colombia su quinta medalla en el certamen. A Barrera la siguieron las estadounidenses Taylor Winnet, con 4:52.27, y Mikaela Jenkins, con 5:00.36.

🥇🏊‍♀️ ¡Seguimos #imPARAbles en natación de los #Parapanamericanos♿️ #Santiago2023!

¡Oro para Colombia! María Paula Barrera se lleva la victoria en los 400 m. libre damas S10 con un impresionante 4:51.94. Actuación extraordinaria que nos llena de orgullo. ¡Felicidades, Ma. Paula! pic.twitter.com/xNqEGsf2x8 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 20, 2023

En los 50 metros mariposa damas S5, Darlin Romero se quedó con la medalla de plata con un crono de 51.99. Gabriela Oviedo también compitió en esta prueba y quedó en el sexto lugar.

Por el momento, Colombia es tercera en el medallero con 10 medallas de oro, 14 de plata y 14 de bronce para un total de 38 preseas. Brasil lidera la tabla con 43 oros, 25 platas y 30 bronces para un total de 98 medallas. Estados Unidos es segundo con 13 oros, 12 platas y 17 bronces para un total de 42 preseas.

