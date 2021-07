“París es nuestra última oportunidad, iremos con todo”: Cabal y Farah

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal ofrecieron una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Colombiano (COC), tras su eliminación en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la conversación, los doblistas estuvieron acompañados del nuevo ministro de deporte, Guillermo Herrera Castaño, y de la gerente encargada del COC, Nancy García Vargas.

Lea: ¡Mariana Pajón conquistó su tercera medalla olímpica: se colgó la plata en Tokio!

A pesar de no conseguir la medalla, que era el principal objetivo, los tenistas se mostraron tranquilos por su rendimiento y por haber participado en unos nuevos Juegos Olímpicos.

¿Como califican su rendimiento?

Robert Farah [RF]: Los olímpicos siempre han sido un sueño, queríamos más, queríamos llegar al podio. Sin embargo, como dije en Japón, los momentos y los triunfos son por ratos y a veces no se dan las cosas. Estuvimos muy tristes, pero tranquilos de que hicimos lo mejor. Lo único que uno puede controlar son sus ganas y su pasión por el deporte.

Juan Sebastián Cabal [JSC]: Tenemos que entender que en el deporte a veces se te escapa un partido porque se te fue una bola o porque hubo un pequeño error. La eliminación nos dolió, pero estamos tranquilos por el trabajo que hicimos.

El partido tuvo condiciones muy diferentes, el viento que fue un factor nuevo. Hubo calor como los otros días, mucha humedad, pero el viento cambió las cosas. Ellos conectaron dos devoluciones en el principio y en el super tiebreak. En este formato que estamos jugando esas jugadas clave son decisivas. Nuestro entrenador, que es el más critico con nosotros, nos dijo que era el deporte que escogimos y así son las cosas.

Más: Mariana Pajón: “Esta plata vale oro”

¿Cómo se ven para París 2024?

[RF]: Bueno, me gustaría jugar hasta los 40 y pico, pero París será nuestra última oportunidad en los Olímpicos y vamos a llegar con toda. Lo que despiertan los Olímpicos no te lo despierta nada. La Copa Davis se asemeja, pero los Olímpicos son especiales. Hay que llegar sanos y con ganas de competir.

[JSC]: Dan como lógico que vamos a ir a París y ese es el primer error. Acá no hay cosas mágicas y tenemos que trabajar para llegar allá y para estar concentrados en el día a día. Tenemos en la cabeza ir a París, de eso no hay duda, pero en el camino hay que disfrutar el sufrimiento.

¿Qué significó volver a una nueva olimpiada?

[RF]: La magia de los Olímpicos, más allá del publico, es estar rodeados de los mejores atletas de toda la tierra. Son 15.000 atletas y 1.000 de ellos son top. Eso te llena de orgullo. Más allá del ambiente, estar ahí es increíble. Desayunar con los mejores de tenis, voleibol, baloncesto, etc, es asombroso. Es algo especial. A pesar de que no había público entre la delegación de Colombia nos apoyábamos. A nuestro partido fueron Nairo Quintana o Luis Javier Mosquera, por ejemplo. Y eso es muy especial y es un orgullo porque Nairo es uno de mis ídolos.

¿No conseguir la medalla les dejó sabor a poco?

[RF]: No puedo no ser agradecido por haber llegado a los cuartos. Uno se va en paz, pero uno no se miente a uno mismo y sabe que queríamos más. Somos perfeccionistas y queríamos llegar al podio, pero las cosas no se dieron. La gente siempre quiere ganar, pero hay que entender que intentamos hacer todo lo que estuvo a nuestro alcance.

Lea: “El domingo espero dar mejores saltos y seguir disfrutando”: Caterine Ibargüen

¿Qué opinan de la salud mental de los deportistas en los Olímpicos?

[JSC]: La parte mental es fundamental en cualquier deporte y se trabaja igual de la manera que se entrena. Las redes son una bomba atómica, un mundo de mentiras, te apoyan o te amenazan de muerte. Hay que saber y tener cuidado de a qué se le presta atención y a que no.

¿Mariana Pajón es la deportista más grande en la historia de Colombia?

[JSC]: Mariana Pajón está entre las más grandes, pero no ha terminado su carrera y hay que respetarle eso porque todavía tiene cosas por lograr. Yo creo que todos son ídolos. Lo que hizo Mariana es parte de un ciclo y seguramente ella se inspiró en María Isabel Urrutia, así como ella se inspiro en alguien más. No la pongo en un pedestal porque para mí hay mucha gente que está ahí, muchos deportistas colombianos olímpicos y no olímpicos, por ejemplo los futbolistas. No hablemos de uno, hablemos de todos.

[RF]: Lo que más admiro de los atletas es su trabajo, su esfuerzo y su disciplina. Son importantes las medallas, pero es de admirar el esfuerzo. Obviamente Mariana, que hizo dos oros y una plata, hizo un esfuerzo muy grande en su carrera, pero también admiro a otros como Caterine o como Nairo, que no tiene medalla, pero que es un ejemplo.

¿Cuál es el esfuerzo que conlleva estar en unos Olímpicos?

[RF]: Yo he jugado tenis toda la vida. He trabajo en los últimos 21 años para llegar a los Olímpicos. Uno va viviendo la vida y llegar a los triunfos tiene mucho trabajo detrás. Uno las cosas las da por hecho ahora, pero si mira para atrás se da cuenta del esfuerzo que se le ha puesto. Yo me crie con disciplina, mis papás me inculcaron esos valores y por eso respeto a la gente que es trabajadora.

Más: Caterine Ibargüen ya está en la final del salto triple en Tokio

[JSC]: Cada uno conoce su camino y habrá historias más sorprendentes que otras, pero el común denominador es que hay mucho trabajo detrás de todos; te vas de casa joven, te lesionas, estás solo, tienes dudas, pero al final cada sacrificio da para hablar mucho tiempo. Llegar es un trabajo enorme y mantenerse en la élite es un doble esfuerzo. Cada deportista en unos olímpicos tiene un trabajo muy importante y eso es lo que más se respeta.