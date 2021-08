“Pensé en dejar a un lado los Juegos Olímpicos”: Anthony Zambrano

Anthony Zambrano hizo historia este jueves en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El guajiro ganó la medalla de plata en la prueba de los 400 metros planos y consiguió la cuarta medalla de Colombia en estos Juegos Olímpicos, tercera de plata tras las conseguidas por Mariana Pajón (BMX) y Luis Javier Mosquera (levantamiento de pesas).

Zambrano es el tercer atleta que consigue podio en el atletismo olímpico para Colombia y sigue los pasos de Ximena Restrepo, bronce en Barcelona 1992 en los 400 metros, y de Caterine Ibargüen, plata en Londres 2012 y oro en Río 2016 en el triple salto.

Después de la prueba, Anthony Zambrano se mostró feliz y muy tranquilo. En conversación con Caracol Sports, el guajiro dio sus impresiones sobre la carrera.

“Muchas gracias a todo mi país, a Maicao, es un orgullo representarlos. Esta es una demostración de que sí se pueden lograr los sueños con trabajo”, empezó diciendo el atleta guajiro.

“Este año pensé en dejar al lado los Juegos Olímpicos. Fue muy duro. Todo mundo decía Anthony Zambrano está muy bien, pero nadie sabe que estaba lesionado en el cuádriceps”, reveló el colombiano.

Sin embargo, a pesar de las molestias físicas, Zambrano siguió adelante y sumó una medalla más en el medallero para Colombia en los Juegos Olímpicos, con marca suramericana incluida. “Estoy feliz por darle esta alegría a mi país y porque llevamos pocas medallas”.

La principal motivación se Anthony Zambrano ha sido su mamá, a la que le dedicó la victoria y la medalla de plata. “La amo mucho, le dije que este era el regalo de cumpleaños que le iba a dar. Yo le dije que si se iba a poner mal que yo no competía y que me quedaba con ella, pero ella me dijo que viniera y que no me preocupara, que ella se tomaba sus cosas para relajarse. Esta victoria es para ella”.

“A nosotros nos ha tocado muy duro porque económicamente no venimos de un buen lugar. Me ha tocado levantarme desde abajo y con mucho trabajo”, agregó Zambrano.

Cuando le preguntaron sobre sus antecesora, Ximena Restrepo, el atleta dijo: “Yo vine a esta vida para romper todos los récords que hay en Colombia y para demostrar que sí se puede. Decían que no se podía bajar la marca de los 43 segundos y ya la bajamos”.

Finalmente, sobre la prueba de los relevos en 4x400 metros, el colombiano explicó que no estará en la primera ronda. “Van a clasificar mis amigos porque estoy un poco lesionado del pie. Voy a recuperarme y cuando estemos clasificados ahí entraré yo a las finales”.