Presupuesto 2025: Mindeporte tendrá finalmente un recorte de $866.000 millones

El gimnasta colombiano Ángel Barajas, medallista de plata en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Gustavo Petro emitió un decreto para ajustar el Presupuesto General de la Nación (PGN), después de que a finales del año pasado se hundiera en el Congreso la ley de financiamiento (reforma tributaria), que buscaba recursos por $12 billones.

Esta reforma contemplaba modificaciones por aproximadamente $6 billones y un cupo adicional de deuda de $6 billones, derivado de cambios en la regla fiscal.

Para el Gobierno era importante la aprobación de esta ley, pues ante el bajo recaudo que se experimentó en 2024, y el que se espera para 2025, el presupuesto está desfinanciado. Los recursos se necesitaban para reforzar el rubro de inversión, principalmente.

La iniciativa se hundió sin superar siquiera su primer debate, a pesar de contar con ponencia positiva en las comisiones económicas conjuntas.

El recorte al Deporte en 2025

El recorte se efectúa en 45 entidades de todo tipo, desde Ministerios (el que más asume es el mismo Minhacienda) hasta unidades administrativas, pasando por el Congreso, entre otros entes del Estado.

Así mismo, el aplazamiento se efectúa en uno de dos órdenes (o en unos pocos casos, en ambos): recursos de funcionamiento o de inversión.

De hecho, tan solo en seis casos hay aplazamiento de gastos de inversión, la vasta mayoría se realiza en términos de funcionamiento.

Por ejemplo, el Ministerio del Deporte enfrenta un aplazamiento en su funcionamiento de 18.000 millones de pesos, lo cual genera preocupación, especialmente cuando se suma al recorte inicial de este año para la cartera dirigida por Luz Cristina López.

A finales del año pasado, se confirmó un drástico recorte al presupuesto del Ministerio del Deporte para 2025, que pasó de 1,312 billones en 2024 a 464.000 millones. De este monto, inicialmente se destinarían 400.000 millones a inversión y 64.365 millones a funcionamiento.

Sin embargo, el aplazamiento adicional de 18.000 millones afectó aún más los recursos destinados al funcionamiento, reduciéndolos a 46.365 millones. Esto dejó el presupuesto total del Ministerio en 446.365 millones de pesos para 2025.

En términos generales, esta reducción equivale a un recorte de aproximadamente el 66% en los recursos disponibles para federaciones, ligas y otras entidades encargadas de impulsar el deporte nacional, acumulando un recorte total de 866.000 millones de pesos frente al presupuesto del año anterior.

¿Qué problemas trae este recorte?

Una de las consecuencias de este recorte fue la cancelación de la edición 2025 del Tour Colombia, evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo desde 2018, que regresó en 2024 y tendrá una nueva versión en 2026 tras la llegada de Rubén Darío Galeano como nuevo presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

El recorte presupuestal también ha generado reacciones, como la del medallista olímpico Ángel Barajas, quien expresó en diciembre que “para nosotros los deportistas es bastante duro el recorte que nos hicieron, porque ya estamos con la vista puesta en Los Ángeles 2028″.

Su entrenador, Jairo Ruiz, también se sumó a las críticas en agosto, manifestando: “Le quiero decir al gobierno que esos 900 mil millones de pesos que piensan no darle al deporte... eso sí es un problema que afectaría a todos, porque el deporte es el mejor vehículo publicitario. A través de él apartamos a nuestros niños y al futuro del país de los vicios y de otras cosas que no deberían estar haciendo. Yo hago ese llamado, porque hay cosas muy buenas, pero también hay decisiones que tal vez no lo son”, declaró Ruiz en entrevista con Caracol Radio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador