WTA Finals: el estadio vive vacío y las jugadoras están molestas con la organización

La griega María Sákkari, una de las ocho competidoras del WTA Finals, el torneo que reúne a las mejores tenistas de la temporada. Foto: EFE - Alonso Cupul

Un silencio extraño se apoderó del Estadio Paradisus; sus sillas vacías, completamente abandonadas, generaban una sensación de soledad y precariedad absoluta. Las 8 mejores parejas y jugadoras de singles de la temporada deben imaginarse los aplausos y los gritos de ánimo, conformarse con el murmullo arrullador de sus rivales, con los gritos enérgicos de sus entrenadores y con las palabras de perdón del CEO de la WTA, Steve Simon.

Así se juega un partido de dobles en las WTA Finals.



Habrá 10 espectadores como mucho 🤦‍♀️pic.twitter.com/e3tLUDV44Z — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 1, 2023

“No es un evento perfecto, entendemos que las condiciones son un desafío y la WTA acepta su responsabilidad” afirmó Simon, con palabras distantes, desentendidas y frías. Las gradas han estado desiertas en los partidos de dobles y apenas un par de fanáticos adornaron el horizonte decadente.

“Muy, muy triste para todas nosotras” publicó Marketa Vondrousova en sus redes, junto a un video de un rebote irregularmente absurdo de una pelota en el partido de María Sakkari; encima de una imagen que personificaba la soledad ineludible de las gradas, la mísera asistencia de público y la precaria compañía de la WTA.

Vondrousova, en IG, vuelve a criticar a la organización de las WTA Finals:



“Muy, muy triste para todas”



pic.twitter.com/kI2KlnLWfT — Set Tenis (@settenisok) October 31, 2023

“Estas no son las condiciones que debería tener la WTA Finals” afirmó Aryna Sabalenka en rueda de prensa, con las manos entrelazadas, sujetando con fuerza el micrófono. No estaba contenta con la planeación, con el recibimiento, con la organización, con el tiempo del que disponía para conocer la cancha; para practicar, para afrontar el torneo. “Espero que el próximo año la WTA haga un mejor trabajo”, agregó tras un par de suspiros, porque la sede y la asociación, no han estado a la altura.

Hasta este momento solo Jessica Pegula e Iga Swiatek están clasificadas para las semifinales, aun sin jugar su último partido en fase de grupos. Por el lado de los dobles, tanto Elise Mertens y Storm Hunter, como Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe gozan de la misma tranquilidad. Mertens, además, ha ganado los últimos 8 partidos de dobles que ha disputado en el WTA Finals; es la campeona reinante, aunque hace un año ganó emparejada con Veronika Kudermétova.

A Sabalenka, número 1 del ranking, parece que sus palabras la persiguen, como un acto de auto profecía. Perdió su partido contra Pegula y ahora se ve forzada a ganar o ganar frente a Yenela Rybakina, que también afronta un momento de absoluto riesgo. La que pierda se irá a casa, mientras que la que consiga doblegar a la otra avanzará a las semifinales.

Y el partido empezó precisamente así, rígido y expectante; ambas jugadoras desplegando sus mayores fortalezas, hasta que la lluvia, imponente, decidió apoderarse de la cancha, y frenar el impetuoso actuar de la número 1, que estaba decidida a reducir a su rival y llevarse el partido, ganaba 5-1 y todo se suspendió, por el caprichoso clima.

