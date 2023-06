¿Qué está pasando en el golf?: la fusión entre el PGA Tour y el LIV

El norirlandés Rory McIlroy ha sigdo uno de los golfistas más críticos del circuito LIV. Foto: IG: @rorymcilroy

El mundo del deporte profesional hace mucho dejó de ser netamente algo “deportivo”. Y a lo que me refiero con esto es que ya no es simplemente una actividad en la que compiten los atletas en asociaciones, federaciones o ligas por un determinado trofeo o algo similar. Ya no solo importa la gloria de ser el mejor o el deseo de convertirse en el número uno, ahora prima algo que casi en todas las actividades de la vida es fundamental: el dinero.

Y es entendible, las asociaciones deportivas hoy en día también son empresas, y como toda compañía buscan una rentabilidad, unas ganancias y un bienestar financiero que les permita seguir subsistiendo. Algo que claramente no solo trae beneficios para estas corporaciones, sino también para sus integrantes, los deportistas que en la mayoría de los casos viven de sus actividades sin tener que recurrir a un trabajo secundario, algo que a mediados del siglo pasado era improbable cuando hablábamos de deporte profesional.

El PGA Tour no es la excepción, y como toda empresa se enfrentó a una crisis cuando vio que el LIV surgía como una amenaza potencial a su negocio. Les empezó a quitar su capital más preciado: sus deportistas, y logró con ello no solo desestabilizar al tour estadounidense, sino crear una crisis en el golf que hasta hace pocos días no parecía tener una salida clara.

Es bajo este contexto que nos enteramos la semana pasada, a través de un comunicado, de la fusión entre el LIV, el DP World Tour (European Tour) y el PGA Tour, una noticia que dejó sorprendidos a propios y extraños (porque muchos jugadores manifestaron que no se les informó de la unión sino hasta el comunicado oficial) y que es probablemente el inicio de un nuevo capítulo de la novela que se gestó con el nacimiento de la gira saudí.

Para nadie es un secreto que tanto el PGA Tour como el European Tour intentaron bloquear por todos los caminos la aparición de este nuevo circuito. Primero citando el apoyo a la gira saudí como apoyo a un país en el que la violación de los derechos humanos es el pan de cada día, luego sancionando económicamente a los jugadores que participaran en este circuito, después expulsándolos e incluso hasta limitándolos en sus redes sociales así tuvieran grandes actuaciones en torneos importantes o incluso ganaran, como le ocurrió a Phil Mickelson o a Brooks Koepka en el Masters y el PGA Championship de este año, respectivamente. Todo esto, alegando que el LIV era una amenaza para el “bien del golf” y atentaba contra su integridad.

Sin embargo, con la firma del acuerdo entre los tours queda más que claro que todo se resume a un tema económico, el miedo de las giras al perder a sus grandes figuras siempre fue una disminución en sus números verdes, lo cual es algo entendible, reitero, al fin y al cabo son empresas.

De igual forma, los jugadores que aceptaron pertenecer al LIV también tuvieron como principal factor de elección los jugosos cheques que venían con la afiliación, a pesar de que muchos lo hicieron ver como una nueva alternativa que traería “crecimiento para el golf”.

Es probable que tanto los que defienden el bien del golf como los que defienden su crecimiento global tengan razón, pero lo cierto es que un año después de que llegara el LIV el golf no se ha visto beneficiado, sino que tanto las giras como los jugadores han abierto odios, rencores, disgustos personales y demás situaciones que en definitiva perjudican el deporte.

El anhelo de los majors ya no es solo por su espectacularidad sino porque tristemente se convirtieron los únicos 4 torneos al año en los que compiten los mejores jugadores del mundo. Tanto el PGA Tour como el LIV le han traído más daño al crecimiento del golf que beneficios en el último año.

No conocemos las razones exactas por las que el PGA y el DP World Tour accedieron a firmar este acuerdo cuando se veía que esta guerra no tenía salida, es probable que el potencial crecimiento del LIV al contar con ganadores de torneos mayores y el probable decrecimiento económico de las giras tradicionales ante el nuevo circuito fueron las causales de esta decisión, que tiene a Jay Monahan, comisionado del PGA Tour, como centro de fuertes críticas entre los más fuertes defensores de la gira. Lo cierto es que competir con el dinero de los jeques saudíes era algo casi imposible y al parecer el acuerdo es una muestra de ello.

Esta semana es el Abierto de Estados Unidos, uno de los pocos eventos (hasta ahora), en los que los jugadores de estos circuitos se reúnen, y si bien no se ha golpeado la primera bola ya hay bastante para analizar sobre el posible futuro de estas competencias y sus jugadores con las declaraciones de las ruedas de prensa.

Mientras Rory McIlroy (miembro del PGA) no ocultó su disgusto y molestia con la noticia y se desahogó diciendo que “aún odia el LIV Golf y espera que desaparezca”, otros como Koepka (miembro del LIV), le metieron picardía y morbo al asunto finalizando su conferencia diciendo: “nos vemos en el Travelers (torneo del PGA Tour) la semana siguiente”, dando a entender, entre bromas, que el regreso de los jugadores LIV al PGA es algo real.

Pasarán los días y se irán conociendo más detalles del acuerdo y de los planes de quienes gobiernan el golf en medio de peleas. Ojalá entre sus objetivos esté que vuelva a ser un deporte de caballeros.

