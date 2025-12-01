¿Quién es Tomás Restrepo? Edad, disciplina y títulos del deportista juvenil del año

Tomás Restrepo, golfista colombiano. Foto: Cortesía

Este lunes, en la gala del Deportista del Año, Tomás Restrepo fue galardonado como el mejor deportista juvenil de Colombia. El golfista recibió el reconocimiento tras una temporada sobresaliente, confirmándose como una de las mayores promesas del deporte nacional.

En julio de este año, Restrepo se consagró campeón de la Toyota Junior Golf World Cup, el certamen juvenil más prestigioso del planeta. Su triunfo no solo llamó la atención fuera del país, sino que representó un logro histórico para Colombia, que jamás había tenido un campeón en ese escenario competitivo.

El torneo es una vitrina de futuras figuras del golf, un punto de partida para quienes luego dominan los grandes circuitos. Scottie Scheffler, Jon Rahm y Viktor Hovland lo disputaron en su etapa formativa. Tomás Restrepo, a diferencia de ellos, sí logró proclamarse campeón, un hito que potencia aún más su proyección.

Esa victoria, sumada a otros títulos en esta temporada, como el AJGA Panama Junior, el Campeonato Sudamericano Juvenil en Paraguay y la Copa Camilo Villegas en Colombia, consolidaron a Restrepo como uno de los mejores golfistas juveniles del mundo. Su consistencia competitiva lo ha convertido en referencia de su categoría.

La nueva joya del golf colombiano nació en Venezuela hace 17 años, pues sus padres trabajaban allá en ese momento. Sin embargo, Tomás es tan manizaleño como la Feria que se celebra en sus calles cada enero o como la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

Actualmente, vive en Orlando, Florida, donde adelanta un proceso exigente en la academia de Hernán Rey, exgolfista argentino que compitió en el PGA Tour y ha acompañado el desarrollo de referentes colombianos como Nicolás Echavarría, Marcelo Rozo, Ricardo “Pipo” Celia y María José Bohórquez.

Echavarría, considerado hoy el mejor golfista colombiano, tiene línea directa con Tomás. Ese acompañamiento fortalece su crecimiento, especialmente después de coronarse campeón en Japón, un logro que permite considerarlo, sin exageración, como el mejor golfista juvenil del mundo en este momento.

Por su proyección, resultados y madurez competitiva, Restrepo recibió la distinción de Deportista del Año en la categoría juvenil. El Espectador entrega este reconocimiento desde hace 65 años. El caldense, además, fue reconocido como el favorito del público.

Este año el golf colombiano vivió otro hecho histórico. El bogotano Sebastián Muñoz, logró la primera victoria de un colombiano en la gira del LIV Golf al consagrarse en Indianápolis.

