“No iré a Roland Garros si veo que no tengo ninguna opción”: Rafa Nadal

Rafael Nadal de España saluda a los espectadores después de perder su partido de segunda ronda de singles masculinos contra Hubert Hurkacz de Polonia (no en la foto) en el torneo de tenis Abierto de Italia en Roma, Italia, 11 de mayo de 2024. (Tenis, Italia, Polonia, España, Roma) Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

El español Rafael Nadal aseguró que no acudirá a Roland Garros si siente que no tiene ninguna opción “de ser competitivo”, aunque señaló que si siente que tiene “un 0,01 % de opciones” buscará su decimoquinta corona en París.

”No me quiero sentir en Roland Garros como me sentí en Madrid o en Barcelona, sin poder luchar realmente”, dijo el tenista en una entrevista efectuada antes del torneo de Roma y emitida por la televisión pública francesa France 2.

Nadal aseguró que con el Grand Slam de tierra batida tiene “unas emociones y una historia” que le harían “más dura a nivel personal jugarlo sin poder competir”.

La despedida de Roma a su emperador.



Gracias Rafa Nadal ♥️ pic.twitter.com/g2uFlSC08t — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 11, 2024

”Me refiero a salir a jugar el torneo pensando que no puedo estar al máximo, al cien por cien. Si estando al máximo no es suficiente ni siquiera para ganar un partido, habrá que aceptarlo. Pero no me veo entrar en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción”, indicó el mallorquín, eliminado de forma prematura en Madrid, Barcelona y Roma.

”Pero si hay un 0,01 % de opciones, las quiero explorar, lo voy a intentar. Si hay 0 %, entonces prefiero quedarme con otro recuerdo del torneo”, agregó.

Nadal aseguró que nunca dijo “al cien por cien” que esta sería su última temporada, aunque en el fondo lo pensaba y señaló que “nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro”.

Reconoció que su físico “reaccionó un poquito peor de lo que esperaba a principio de temporada” pero que ahora está “contento de la progresión”.

Así despidieron a Rafa Nadal en Roma luego de su derrota vs. Hubert Hurkacz. ❤️



📹 @GeorgeSpallutopic.twitter.com/YD3bs1IR9h — VarskySports (@VarskySports) May 12, 2024

”Estoy bien, contento de estar en el circuito tras varios meses sin saber si podría volver a jugar. Me dio mucha pena no poder jugar en Montecarlo, pero pude jugar en Barcelona, Madrid y Roma, y espero jugar Roland Garros. Son torneos que tienen un gran valor deportivo y sentimental para mí, es difícil explicarlo con palabras, espero poder jugar en todos los torneos donde pueda estar”, dijo.

También reiteró su deseo de disputar los Juegos de París: “Son algo único en el deporte, un ambiente que solo se vive durante los Juegos, en deportes como el tenis, el fútbol, el baloncesto, el fútbol,... los deportes más populares. Creo que son la esencia del deporte. Este año serán en Roland Garros, un lugar es especial para mí, en París, la ciudad más importante de mi carrera. Veremos, queda mucho tiempo por delante, tengo que hacer antes muchas cosas, pero espero poder disputarlos, me gustaría mucho”.

Nadal aseguró que es consciente de “todo lo que ha pasado” en su carrera deportiva y consideró que las lesiones le han ayudado a apreciar más los logros.

Rafael Nadal entered the 2005 Roland-Garros as an 18 year-old teenager playing his first ever Grand Slam on clay.



Two weeks later, he left as a 𝒍𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅 of the sport.pic.twitter.com/IEnws3YPRU — ً (@nadalprop_) May 13, 2024

”Tuve una lesión importante en el pie con 18 años y había una opción de que no pudiera jugar al tenis. Eso me ha complicado mucho mi carrera a nivel físico. Pero, por otro lado, me ayudó a apreciar lo que me ha pasado a lo largo de mi carrera”, dijo.

”Soy tímido, no exteriorizo mucho cuando las cosas van bien, vivo los momentos con emoción interna. Pero soy consciente de lo que ha pasado en mi carrera deportiva. Solo puedo agradecer a todos los que me han apoyado y han hecho que pueda vivir la vida que he vivido de manera agradable y divertida”, agregó.

Sobre su futura vida de retirado, señaló que echará de menos el deporte pero que tiene otras cosas para compensarlo.

”Todos los cambios en la vida son difíciles de aceptar, pero he tenido la suerte de tener muchas otras cosas que me han hecho feliz, tengo una familia que me aporta mucho y eso no va a cambiar. Pero la adrenalina que te aporta el deporte es difícil encontrarlo en la vida fuera del deporte”, indicó.

