¿Las copas internacionales determinan el desempeño?

La Premier League de Inglaterra no metió ningún semifinalista en las tres competiciones europeas este año: Champions, Europa League y Conference League. Históricamente, solo hay dos clubes ingleses entre los 10 que más títulos continentales han ganado: Liverpool es cuarto y Chelsea sexto. En esa lista hay cuatro españoles (Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid), dos italianos (Milan y Juventus), un alemán (Bayern Múnich) y el Ajax de Ámsterdam. Pero no por eso podemos concluir que es de un nivel mediocre. De hecho, es la liga con mayor rating de televisión por partido, la que más seguidores tiene y ciertamente la más emotiva.

Jürgen Klopp dijo hace poco que esta situación se debe a que, a diferencia de las otras ligas importantes de Europa, en Inglaterra se compite en tres frentes: la Premier, la EFL y la FA Cup. Puede ser una razón. La otra es que para el consumo interno es de la misma relevancia la Premier que la Champions y la FA Cup es más importante que la Europa League. De hecho, Mourinho ganó esta última con el United y a nadie le importó. Al poco tiempo estuvo por fuera del banco rojo porque ni la Premier ni la Champions estuvieron siquiera cerca de conseguirse.

Basados en ese ejemplo, guardadas todas las proporciones y con todas las oportunidades de mejora que tiene nuestro fútbol, no podemos determinar que por las malas actuaciones en los últimos años en torneos continentales el desempeño es malo.

Es cierto que a los nuestros les falta jerarquía para competir en la Copa Libertadores y la Suramericana. Pareciera que no les interesa, sino recoger el dinero que les dan por participar, porque a ninguno, salvo Junior, le interesa invertir para competir afuera de nuestras fronteras.

Pero no somos tan malos. Esas actuaciones están matizadas por uno de los torneos en los que más partidos se juegan en el continente ejecutados por nóminas cortas integradas por veteranos de mil batallas o jóvenes imberbes, los otros están afuera. Además, la nuestra es una liga exportadora. No nos digamos mentiras, si un jugador joven brilla un semestre y logra con su equipo un tiquete a copas, difícilmente se le ve al siguiente año disputándolas porque se suelen vender antes. En ese sentido, pasa lo mismo que en Uruguay. Nadie puede negar lo entusiastas que son Nacional o Peñarol, pero sus futbolistas duran muy poco antes de irse y no por eso podemos decir que el fútbol uruguayo es malo.

Por último, nuestra economía juega un rol importante. Ecuador, por ejemplo, es un país dolarizado y, en ese sentido, es mucho más fácil llevar un buen refuerzo para allá que traerlo acá y esos son los que marcan diferencias en las copas internacionales.

No podemos meternos mentiras, nuestra liga no anda por un buen momento, pero la actuación en torneos internacionales no es el único medidor. Acá también se ven cosas buenas, ya hablaremos de ello.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador