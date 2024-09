Rafael Nadal defiende a Jannik Sinner por su caso de dopaje

El tenista italiano Jannik Sinner durante su partido ante el estadounidense Tommy Paul, en el US Open 2024. EFE/EPA/JOHN G MABANGLO Foto: EFE - JOHN G MABANGLO

El tema debió haberse cerrado hace mucho tiempo pero las heridas han permanecido abiertas. El dolor que el actual número uno del tenis mundial dejó en algunos jugadores y exjugadores del circuito profesional se han ido expandiendo de manera morbosa e incontrolable.

El australiano Nick Kyrgios y el serbio Novak Djokovic le declararon una guerra abierta y sin cuartel al italiano Jannik Sinner luego de que se hiciera público el veredicto que, en cierta medida, lo exonera de toda culpa por un caso de dopaje. Para ellos no existió ecuanimidad y transparencia en la decisión. Para ellos, Sinner merecía haber sido sancionado con mayor dureza.

En marzo pasado, el único italiano en llegar a la cima del escalafón de la ATP recibió una cruda noticia por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, porque encontraron en su sangre una minúscula cantidad de clostebol, una sustancia prohibida que mejora el rendimiento deportivo a través de la formación moderada de músculo magro y la quema de grasa.

Jannik Sinner estaba sorprendido por la noticia, igual que su entorno, así que decidieron apelar de inmediato. La respuesta de la agencia no se hizo esperar y unos meses después terminó cayendo a favor del joven italiano, luego de que pudiera demostrar que la contaminación se había dado de forma fortuita, a través de un descuido de su fisioterapeuta, que trató de curarle una herida con un aerosol que contenía la sustancia mencionada.

Y todo hubiera quedado ahí de no ser porque el 1 de febrero de este año Stefano Battaglino, un joven tenista italiano, había sido sancionado con cuatro años sin poder jugar por tener clostebol en la sangre; mientras que a Jannik solo le quitaron los puntos y el premio económico obtenidos en el Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos.

Tanto Kyrgios como Djokovic se sintieron confundidos con el veredicto, con la mutabilidad, la diferencia y la subjetividad del trato que tuvieron los dos deportistas. A ninguno le pareció sano que Jannik Sinner siguiera jugando, impune, mientras su colega sigue fuera de las canchas.

Algunos se mostraron de acuerdo. Pocos, para ser transparentes. Y muchos alzaron la voz en señal de protesta. El joven pelirrojo, el mejor tenista del último tiempo, sin embargo, jamás trató de callar a quienes con vehemencia lo arrinconaron con palabras groseras. Se mantuvo, al contrario, firme en su posición de inocencia y, recientemente, recibió el auxilio de uno de los mejores tenistas de la historia, Rafael Nadal.

“Tengo un defecto o una virtud, y es que al final siempre creo en la buena fe de las personas. Conozco a Sinner, no creo que haya querido doparse”, dijo Rafa en el programa El Hormiguero al ser cuestionado por el hecho.

“No creo que solo debamos sentirnos a gusto cuando las cosas se resuelven a nuestro favor. Al final, la justicia es la justicia y yo creo en ella (...) Creo totalmente que no ha sido sancionado porque aquellos que juzgaron el caso vieron de forma clara que no debían imponer una sanción. No creo que Sinner no haya sido sancionado porque es él o que de ser alguien más habría sido penalizado. Realmente lo creo, estoy convencido de ello”, agregó Nadal, dejando en claro que esa es su postura y que cualquiera puede pensar diferente.

El italiano Jannik Sinner jugará este miércoles, desde las 7:00 p.m. por Espn, ante el ruso Daniil Medvedev, por los cuartos de final del US Open.

Juan Diego Forero Vélez (X: @JuanDiegoFore10)

