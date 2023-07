Red Bull BC One: Latinoamérica baila al paso del breaking

Eliminatorias de Red Bull BC One Latam. País por país, los breakers latinoamericanos batallaron sobre el conker en São Paulo, Brasil. Foto: Little Shao

“En el breaking no puedes mentir”, dicen en São Paulo. Así, al igual que en un ritual, sucedió este jueves el primer día de la Red Bull BC One Brasil 2023, el mayor campeonato de 1 vs. 1 de esta disciplina en el mundo.

La primera jornada en suelo canarihna quedará para la historia como una vibrante carga de energía y unión latinoamericana en la que se eligieron a los mejores breakers de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia.

Decenas de B-girls y B-boys se citaron bajo el sol paulista para lograr la meta de ser uno de los cuatro atletas que van a representar al sur del continente en el Last Chance Cypher, antes de asegurarse un lugar en la final mundial, que se celebrará el 21 de octubre en París, en la legendaria cancha del Roland Garros.

Reunidos en un Cypher, en el complejo deportivo Memorial Da América Latina, que se caracteriza por valorar la integración social, cultural y política de los países de habla latina y del Caribe, los atletas iniciaron a demostrar su creatividad, originalidad y simpatía sobre el Conker.

No importaba si se hablaba de “tú”, “vos” o “você”, todos latían por la misma pasión: el hip hop.

Red Bull BC One Brasil 2023: no importa si se habla de "tú", "vos" o "você", todos laten por la misma pasión: el hip hop. pic.twitter.com/kyTAWBXL6A — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) July 21, 2023

Dando vueltas sobre sus cabezas o cortando el viento con sus pies en el aire, los breakers demostraron que la sangre latina siempre se impone con alegría, talento y fraternidad sobre las dificultades socioeconómicas que se puedan presentar… al igual que en Harlem o en el Bronx, en Nueva York, donde nació este movimiento cultural hace 50 años.

El breaking, además, ha sido una vía de escape para miles de jóvenes que han liberado sus sentimientos alrededor del mundo.

Al paso de la samba y los afrobeats

La primera eliminatoria fue en la Sala Brasil, donde los y las mejores deportistas del país anfitrión compitieron por uno de los 16 cupos —por género— en la final nacional del sábado, en la que también estarán los tres primeros puestos de los campeonatos que se celebraron en Belén, Brasilia y Río de Janeiro.

Con ritmo e intensidad, más de 50 atletas compitieron en grupos de cuatro bailarines. Cuando gritaban sus nombres, los breakers iniciaban encarando a sus rivales y apoderándose del terreno de batalla con sus mejores movimientos, bajo la mirada de jurados como Junior, Fabgirl y William, quienes son instituciones de esta disciplina en Brasil.

Lo invitamos a leer: De Monserrate a Guadalupe en cuerda floja: la hazaña histórica de Jaan Roose

El talento de una de las B-girls brasileñas en las eliminatorias del Cypher Brasil en Saõ Paulo. pic.twitter.com/DvPvFg1UMQ — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) July 21, 2023

La adrenalina, la experiencia y el estilo al ritmo de los beats de Dj MayaB fueron claves para definir los y las finalistas de esta disciplina, que el próximo año debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Latinoamérica unida

Cuando el sol marcó el mediodía fue el turno para el breaking que habla en español. Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia compitieron por entrar en la final de Latinoamérica.

Allí el esfuerzo fue máximo, pues sabían que tendrían una sola oportunidad para lograr la meta con la que partieron desde su país: clasificar o quedar fuera.

Era un todo o nada. Todavía más si se tenía en cuenta que la mayoría de atletas llegaron a Saõ Paulo ahorrando cada peso, arriesgando sus trabajos y dejando atrás estar junto a su familia.

Más deportes: B-Girl Luma, a un baile de los Juegos Olímpicos

La colombiana B-girl Zue dándolo todo en el Cypher Latam en Saõ Paulo, Brasil. pic.twitter.com/AOGsl1UTFM — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) July 21, 2023

Lo apostaron todo y como pudieron llegaron. Algunos en avión y otros por vía terrestre, como B-girl Trust, B-girl Mantra y B-boy Kev, quienes salieron de Colombia hace más de diez días y le bailaron al destino pasando por países con ambientes retadores como Ecuador, Perú y Bolivia.

Al iniciar la competición, las B-girls Zue y Celestia y los B-boys Jetzo y Ricky Rlz de Colombia demostraron que el talento nacional es indiscutible. Cada uno de ellos, con su propio estilo y disciplina, hicieron festejar a la sala Latam con sus footworks, power moves y flares, con los que parecían levitar.

Dominaron la gravedad, la presión y hasta el silencio con sus cuerpos. Se robaron el aliento con confianza y le plantaron cara a países como Argentina y Chile, quienes tuvieron una representación multitudinaria.

B-girls y B-Boys de Chile, Ecuador, Colombia y Argentina en el Cypher Latam de Red Bull BC One en Sāo Paulo, Brasil. pic.twitter.com/2x5OHKKjXs — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) July 21, 2023

“¡Colombia en la casa!”, gritaba el host Serko Fu en cada ocasión en la que los breakers nacionales brillaban a la mirada de una centena de deportistas de diversos lugares del continente, quienes se unieron, como pocas veces, bajo una misma pasión que comparten y con la que hacen comunidad alrededor del mundo.

Le puede interesar: Red Bull Batalla 2023: la noche en la que el freestyle revolucionó a Medellín

Las eliminatorias fueron pasando y la noche se robó al sol. Entre talleres dedicados a mejorar las habilidades de los atletas y los duelos amistosos entre países, se conocieron a los clasificados que competirán por ser la B-girl y la B-boy que representará a Latinoamérica en el Last Chance Cypher en París.

Entre los clasificados, varios colombianos que competirán el sábado desde las 12:00 p. m. en el Latam Cypher.

B-girl Celestia, la colombiana mejor calificada en las 'eliminatorias' del Cypher Latam. La final será este sábado y la ganadora podrá representar a Latinoamérica en el Last Chance Cypher en París. pic.twitter.com/VixrExmINT — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) July 21, 2023

Clasificadas B-girls de Latinoamérica

1. Isis - Ecuador

2. Tiaga - Perú

3. Celestia - Colombia

4. Zue - Colombia

5. Lakshimi Hop - Ecuador

6. Samanthis - Chile

7. Margui - Argentina

8. Mantra - Colombia

9. Abril - Argentina

10. Visnu - Chile

11. Petiza - Chile

12. Valechica - Chile

13. Milla - Chile

14. Anfitrity - Argentina

15. Luma - Colombia (Wild Card)

16. Carito - Argentina (Wild Card)

Clasificados B-Boys de Latinoamérica

1. Pacheco - Perú

2. Danny Chico - Chile

3. Optimus - Chile

4. Lexter - Argentina

5. Frank - Argentina

6. Rikitrix - Chile

7. Ricky Rules - Colombia

8. Lautx - Argentina

9. Porteño - Argentina

10. Nieto - Argentina

11. Lian - Argentina

12. Jetzo - Colombia

13. Jeian - Colombia

14. Nachito - Chile

15. Super Dee - Argentina

16. Matita - Chile (Wild Card)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador