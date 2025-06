Red Bull Dance Your Style: Bogotá eligió a sus clasificados para la final nacional

Los representantes de Bogotá en la final nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia. De izquierda a derecha: Luis Omar, Valefica, Picolasssss y Swagga. Foto: Kevin Molano

Red Bull Dance Your Style no es solo una competencia: es una declaración de principios. Es uno de los eventos de danza urbana más influyentes del planeta, y por primera vez aterrizó en Colombia para celebrar lo que arde en las calles: energía, identidad y diversidad real.

La primera parada fue Barranquilla, que tiró el primer paso en febrero. Este fin de semana le tocó a Bogotá, que respondió con lo suyo: un estilo caótico, rebelde y sin filtro… una ciudad que convierte el caos en ritmo y el aguante en arte.

El formato es simple, pero demoledor: batallas uno a uno, sin jueces, con canciones sorpresa que van del funk al pop, del rap al reggae. No hay guion, no hay ensayo. Solo la calle, la música y el instinto. El público tiene la última palabra, y quien gana no es necesariamente el más técnico, sino el que logra sentir la canción y transmitirlo sin filtro.

Con ese espíritu, el Teatro Colsubsidio fue pura energía. El segundo clasificatorio de la edición 2025 en Colombia no fue solo una competencia: fue una descarga de flow, una fiesta de estilos y una celebración de lo que somos como cultura viva, mestiza y en movimiento.

Desde el primer beat, la pista vibró con cada enfrentamiento uno a uno. La tarima se encendió y el público no se quedó atrás: con una cartulina en la mano —azul o roja—, decidió quién se quedaba y quién avanzaba. Y no votaban por simpatía: votaban por lo que les movía el cuerpo. Por lo que les decía algo real.

Los bailarines respondieron al reto con un nivel altísimo. Se vieron pasos filosos, historias contadas con el cuerpo, personalidades que no pedían permiso. No se trató solo de técnica: hubo raíz, actitud, identidad. Cada quien con su flow, su escuela y su manera de decir “esto es lo que soy”.

La selección musical fue un viaje sin miedo y sin reglas. Sonaron canciones de Julio Jaramillo a Britney Spears; de Rodolfo Aicardi a Alcolirykoz; del General a Shakira y Flaco Flow y Melanina. Del Pacífico al Caribe, del rap al reggaetón, pasando por el dancehall, la salsa choke y la cumbia que hizo temblar el piso. Un mapa sonoro del país bailando.

Al final de la jornada, cuatro nombres se ganaron el boleto para representar a Bogotá en la gran final nacional en Medellín, el próximo 2 de agosto: Picolasssss (@picolasssss), Valefica (@valeficaa_), Swagga (@_.swagga) y Luis Omar (@ommaar.omar).

Entre ellos, brilló con fuerza el ganador de la regional: Nicolás Valencia, más conocido en la escena como Picolasssss, “la serpiente urbana”. Deslumbró con su interpretación única del estilo whacking, un lenguaje corporal basado en brazos expresivos, poses intensas y una carga dramática de alto voltaje. Con más de diez años de investigación, Picolasssss no solo es un bailarín: es un activista del movimiento.

“Estábamos mucho tiempo esperando este evento en Colombia. No solo gané yo, sino todos los estilos que hoy bailaron acá. Se viene Medellín y ya estoy preparando el gran outfit y a disfrutar. Lo mejor de bailar es que lo hago con el corazón, desde que eso pasé, lo que venga es añadidura”, aseguró Picolasssss para El Espectador.

Director creativo, amante de la moda y defensor de la danza como herramienta de transformación social, lo deja claro:

“La danza urbana salva vidas. Me he dedicado a enseñar con pasión a jóvenes y niños que, por medio del baile, pueden transformar sus emociones y encontrar nuevos caminos en la vida”.

La final fue contra otra fuerza escénica: Valentina Ávila, conocida como Valefica, con 13 años de experiencia y ocho representando el estilo popping, cargado de precisión, potencia y presencia. En un entorno históricamente dominado por hombres, ella ha abierto espacio a punta de talento.

“Toda la creatividad en el escenario viene de mucha práctica y de estar enfocados en el presente y en el ahora y no limitarse en cada paso. Tengo mucha emoción y felicidad, con nervios de lo que viene porque tengo muchas ganas de vivir lo que pasará en Medellín. Voy con mucha hambre de vivir la experiencia”, contó para este diario.

La jornada fue una muestra de lo que pasa cuando la calle entra al escenario sin pedir permiso. Cuando los estilos se cruzan sin jerarquías. Cuando la improvisación y la autenticidad no se negocian.

Red Bull Dance Your Style sigue siendo ese lugar donde la música manda, el público decide y el movimiento es libre. El próximo 2 de agosto en Medellín, los ganadores de Barranquilla, Bogotá, los crews locales y cuatro talentos sorpresa se medirán por el cupo al Mundial en Los Ángeles.

