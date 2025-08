Red Bull Dance Your Style Colombia: la danza como mensaje, raíz y revolución

Los participantes posan para un retrato durante la final nacional de Red Bull Dance Your Style 2025 en Medellín, Colombia, el 2 de agosto de 2025. Foto: Kevin Molano / Red Bull Content Pool

En Colombia bailamos desde que tenemos memoria. Desde antes de hablar ya nos movemos al ritmo de un tambor, de un porro, de una marimba, de una güira o de una caja. Bailamos en la casa, en la calle, en las fiestas, en las esquinas y hasta en los semáforos. Bailamos para enamorar, para sanar, para resistir, para soltar. El movimiento está en nuestra sangre mestiza.

Nuestra música cuenta historias de amor y de guerra, de esquina y de selva, de ciudad y de monte. Tiene herencia africana, indígena, andina, caribeña, campesina y urbana. Y cada vez que suena un ritmo, algo se nos prende por dentro. Sea salsa, vallenato, reggaetón, rap, pop, rock o cualquier estilo musical, siempre nos dan ganas de bailar.

Por eso, cuando supe que Red Bull Dance Your Style venía por primera vez a Colombia, entendí de una que esto no iba a ser solo un evento. Iba a ser un encuentro. Una fiesta. Un espacio donde el talento que ha sido invisible durante años iba a brillar sin pedir permiso.

Luego de las clasificatorias de Barranquilla, Bogotá y Medellín, viajé a la capital de Antioquia para el gran día: sábado 2 de agosto. Antes de que la pista se prendiera, salí con la Alcaldía de Medellín a recorrer un pedazo de la ciudad que le dio vida a esta celebración y que, sin duda, fue parte del flow, de un estilo original.

Y cuando arrancó el evento, todo hizo clic. La música, el cuerpo y la historia se cruzaron en un mismo lugar. Y la pista de baile fue puro fuego.

¡Báilalo!

Provenza se llenó de gente que quería ver, escuchar, sentir. Algunos se treparon a mesas, otros a andenes, otros simplemente levantaron la mano con una cartulina azul o roja. Porque acá no hubo jueces tradicionales: el público decidió quién ganaba. Pero no votaban por simpatía: votaban por lo que les hacía mover el cuerpo. Por lo que les decía algo real.

Desde las clasificatorias ya se sabía que el nivel estaba altísimo. Pero una cosa es verlo en video y otra sentirlo en vivo. Ahí estaban Valefica, Picolas, Lucy Coba, Swagga, Orange, María Camila Salazar, Fley Ba, Erre Caserío y más. Cada quien con su escuela, su historia, su raíz.

Recuerdo que había algo en la presencia de Lucy Coba que imponía: estilo, fuerza, y ese magnetismo que no se disfraza. Brillaba en la tarima con su locking desde el primer paso.

Swagga llegó con mucho poder, Picolas con arte, presencia y creatividad en el Waacking, Orange con puro hip hop, Valefica con carisma, ingenio y talento en el popping, y así, uno a uno, iban demostrando lo que es bailar con el cuerpo entero, con la historia encima.

Cada duelo fue una película, un teatro: pasos filosos, mensajes con el cuerpo, actitudes que no pedían permiso. No se trataba solo de técnica: se trataba de identidad. De contar una historia sin palabras. Darle sentido al ritmo, a la canción, al minuto que podía decidir si seguías con vida en esta batalla o te ibas para la casa.

El evento fue un viaje musical sin reglas: desde Rodolfo Aicardi hasta Kendrick Lamar, desde el Binomio de Oro hasta Alcolirykoz, desde Julio Jaramillo a Ryan Castro. La pista pedía reacción, calle, escucha, alma. Y eso fue lo que dieron.

Un antes y un después

Este evento marcó un antes y un después. No solo por lo que se vio en la pista, sino por lo que significó para una comunidad que lleva años bailando en espacios pequeños, en eventos de 80 o 100 personas. Red Bull Dance Your Style fue una plataforma gigante, un megáfono, una catapulta.

“Se han abierto puertas y se le ha dado visibilidad a nuestro arte desde otras áreas que no nos conocían tanto. Todo ha sido superbonito”, me dijo Valefica, quien viene de una familia artística y dejó de estudiar música para apostarle de lleno a la danza.

Picolas, ganador de la regional de Bogotá, me explicó con claridad lo que esto representó para su escena:“Red Bull Dance Your Style llega en el momento en el que la comunidad de danza urbana necesitaba más visibilidad y que se reconozcan los estilos como también los nichos. Estas batallas fomentan que más personas puedan conocer que bailar danza urbana va más allá del hip hop o el breaking. Que también hay un mundo de herramientas, estilos y géneros que podemos interpretar".

“Esta plataforma es una oportunidad para demostrar que no estamos haciendo esto hace un año, sino que llevamos más de diez años y hemos representado a Colombia, fuera y adentro. Red Bull nos dio el trato de artistas de alto nivel y eso me hace sentir que por fin algo está sucediendo en Colombia para reestructurar la industria del entretenimiento”, agregó.

Lucy Coba, especialista en locking desde hace 15 años y con más de una década de batallas encima, también lo sintió como un momento clave: “Este evento es una oportunidad y una ventana muy grande. Aquí ya no hay ficha mala, hoy gana Colombia y el que gane es el que va a ir a representarnos”.

Ella misma me contó que ya tenía el radar prendido desde hace rato: “Todos seguíamos el evento y en Latinoamérica pasaba en otros países. Yo fui parte de las previas para empresarios, para vender el producto, entonces ya teníamos una previa de que esto iba a pasar y queríamos decirle a Colombia: prepárese porque llegó el momento. Este es un salto cuántico para nosotros. Todos esperamos algo que nos catapulte de algún modo y esto abre fronteras porque nuestros eventos a veces son de ochenta o cien personas, pero esto es algo muy masivo. Este año brillamos nosotros y el otro año serán más personas y más bailarines.”

Lucy tiene historia en esto: “Crecí en San Mateo, todo era muy barrial. Participé en las primeras batallas de danza urbana en Bogotá y era muy pequeña, pero tenía esas ganas de ver qué pasaba. Y me empezó a ir muy bien, empecé a permanecer y luego ya fui una referente. Ya luego competí internacionalmente, salí del país. Esto es entregarte como la vida misma a lo que no sabemos qué pasa. Esto es como dar un salto al vacío con tu confianza, con lo que has entrenado y todo lo que eres”.

El campeón: Erre Caserío, puro barrio, puro arte

El título se lo llevó Santiago Ramos Sánchez, más conocido como Erre Caserío, nacido y criado en el barrio París de Bello, Antioquia. Bailarín hace más de una década, fundador de Neighborhood Crew, y campeón en batallas de Open Style, All Style y Hip Hop Freestyle, tanto en Colombia como afuera.

Su camino fue sólido, tenía pinta de campeón: venció a Heich en octavos, a Mmuss en cuartos, a Valefica en semis y a Swagga en la gran final, dejando claro por qué era el indicado para representar a Colombia en Los Ángeles, en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style.

“Conocí el baile hace diez años. Si no lo hubiese conocido, no sé cuál habría sido mi historia. Gracias a él he podido compartir, enseñar; soy profesor y, a través del hip hop freestyle, muchas personas de diferentes barrios se han salvado, así como me ha salvado a mí. Quiero seguir tocando corazones para poder esparcir el arte y la danza”, dijo Erre Caserío.

Su estilo, basado en el Hip Hop Freestyle, conectó perfecto con la esencia del evento: improvisación, escucha, mensaje y fuego. Nada más que decir.

Sin duda, Red Bull Dance Your Style no fue solo una competencia. Fue una declaración. Una prueba de que en Colombia hay una cultura viva que merece luces, tarima, respeto.

Ver a tantos bailarines soltarse con el alma, ver al público conectando con cada paso, escuchar a quienes llevan más de diez años sosteniendo esta escena desde el barrio, desde el esfuerzo, desde la pasión… eso no se olvida. Eso transforma.

Este evento fue una catapulta para muchos bailarines, y lo que dijeron con el cuerpo retumbó fuerte. Nos recordó que la danza no es solo espectáculo: es lenguaje, es raíz, es futuro. Es revolución, también sanar.

Como me dijo Valefica: “la danza es y ya está”.

Estos fueron los 16 finalistas que se batieron en Medellín:

Orange @orange_rrs

Erwin @erwinfine

Heich @heich.street

Casanova @xjuandcx

Picolasssss @picolasssssssss

Valefica @valeficaa_

Swagga @_.swagga

Lucy Coba @lucycoba

Lil Andrew @lilandrewoficial

María Camila Salazar @camilasalazar.98

Fley Ba @bastianpino_lath

Sharay @sharay.posada_lath

Erre Caserío @errecaserio

Kramer @kramerjg.chr

Mmuss @mmuss_nbh

Oracket @oscarpinto_oracket

