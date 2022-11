Sara López: “Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella”

En 2022, Sara López ganó la final de la Copa Mundo de Tiro con Arco, impuso récord mundial y logró medallas de oro en Bolivarianos y Suramericanos. / World Archery Foto: EFE - Leonardo Muñoz

Solo las grandes estrellas del deporte pueden presumir que han sido más sus victorias que sus derrotas. Para la mayoría, la gloria es efímera, pero la pereirana Sara José López Bueno es la prueba de que es posible mantenerse en la cima, ganar, ganar y seguir ganando. Eso sí, el camino no ha sido fácil y sus éxitos no son otra cosa que el premio a su constancia, disciplina, sacrificio y talento.

De niña, Sara alternaba sus juegos infantiles con las prácticas del tiro con arco. Nunca olvida el primero que tuvo. Era negro con verde, con las cuerdas rosadas y los estabilizadores azules.

Con ese instrumento aprendió todos los secretos de ese deporte y se acostumbró a dar en el blanco. Donde ponía el ojo ponía la flecha.

Ya perdió la cuenta de los que ha tenido. Seguro un par de decenas, de todas las marcas y materiales. Con unos se ha sentido más cómoda que con otros, pero con todos ha logrado que las flechas terminen siempre muy cerca del punto amarillo del centro, que otorga 10 puntos.

Apenas era una adolescente cuando ganar se le convirtió en una rutina. Cada competencia era un reto mental y físico que la motivaba. ¿Sus virtudes? Tranquilidad, concentración y buen pulso. Por su costumbre de subirse a los podios de todos los eventos en los que participaba se consolidó como una de las figuras del tiro con arco en el país, ayudada además por su calidez, carisma y don de gentes. Bueno, también el hecho de que es bastante competitiva y siempre quiere ganar.

Todos sus sacrificios han valido la pena: los de ella y los de su familia. Su apoyo incondicional durante muchos años. Sus padres fueron sus patrocinadores antes de que fuera figura. Ellos financiaron sus viajes y la compra de los implementos, que en ese deporte son muy costosos y escasos.

Sin embargo, lo hacían con gusto al ver cómo su hija disfrutaba lo que hacía y respondía a ese esfuerzo. Se multiplicaba para rendir tanto en el deporte como en el estudio, que siempre fue una exigencia en casa. Fue campeona nacional y llegó a la selección de Colombia. Comenzó a ganar medallas en todo tipo de eventos internacionales, desde los exclusivos de su disciplina hasta los multideportivos, como Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, y Panamericanos.

Aunque le falta la presea olímpica, está satisfecha con su carrera. Su modalidad, el tiro con arco compuesto, no está en el programa de los Juegos de Verano, en los que la especialidad en la que se compite es arco recurvo.

Nunca se ha planteado cambiar. Para los conocedores, “son muy diferentes, por la técnica que se requiere y las características de los materiales y las condiciones de los instrumentos”.

Este año Sara conquistó por séptima vez el título general de la Copa Mundo en Tlaxcala (México) y completó 24 oros en diferentes paradas. Llegó a 12 registros mundiales y es poseedora de cinco Récords Guinness.

Se colgó oros en Valledupar y Asunción, vitales para las grandes actuaciones de las delegaciones colombianas en Juegos Bolivarianos y Suramericanos, respectivamente.

“Han sido muchos años de duro sacrificio. Hoy puedo decir que valen la pena, que estoy en el camino correcto, porque si me enfoco en tirar y no solo en las medallas las cosas van a salir bien. Mi única ambición verdadera es seguir siendo feliz mientras represento a mi país. Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Por fortuna lo he logrado”, aseguró la pereirana nacida el 24 de abril de 1995 y quien todavía tiene una larga carrera por andar.

Sara José López ya ha sido galardonada en otras ocasiones en nuestro concurso y es una de las candidatas al Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2022, cuya ceremonia de premiación se realizará el lunes 12 de diciembre, en el Movistar Arena de Bogotá.

