Se complica el regreso de Nadal: se bajó de Montecarlo

El tenista español Rafael Nadal solo ha podido disputar un torneo este año. Fue el Torneo de Brisbane, celebrado en los primeros días de enero. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

El tenista español Rafael Nadal anunció este jueves su baja para el Masters 1000 de Montecarlo, que comienza este domingo y que supone la primera gran cita de la temporada europea sobre tierra batida, alegando no encontrarse físicamente en buenas condiciones.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí, deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja”, escribió el segundo máximo ganador de Grand Slams en sus redes sociales.

“Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día, con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más”, añadió.

Nadal, de 37 años, no juega un partido oficial desde el ATP 250 de Brisbane (Australia), a principios de enero, donde reaparecía en el circuito después de un año de ausencia y donde solo pudo disputar tres encuentros. Su estado físico le obligó a renunciar este año al Abierto de Australia, el torneo de Doha y el Masters 1000 de Indian Wells, antes de esta baja para Montecarlo.

Estuvo en marzo en un duelo exhibición para Netflix en Las Vegas, perdiendo allí con su compatriota Carlos Alcaraz. En los dos últimos años, las lesiones han marcado la carrera del español, hasta el punto de colocarle en puertas de la retirada.

“Mirar al futuro inmediato”

Su gran objetivo para este 2024 es Roland Garros, el torneo parisino en el que construyó su leyenda con 14 títulos, antes de participar eventualmente en los Juegos Olímpicos de París. “No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato, manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren”, añadió en su mensaje. El director del torneo de Montecarlo, David Massey, compartió con la AFP su decepción por la noticia.

“Estoy triste, por los aficionados que no tendrán la oportunidad de verle, pero sobre todo por él, ya que sé cómo de importante es el torneo de Montecarlo para él”, afirmó. “Sé que ha hecho todo lo posible para estar preparado para el torneo, así que le deseo lo mejor”, añadió.

La decisión de Nadal sobre la competición monegasca es un nuevo golpe para el tenista español, que en febrero pasado en una entrevista con la televisión La Sexta ya advertía que su “objetivo prioritario es intentar llegar a la temporada de tierra lo más sano posible” e intentar tener “la opción de disfrutar de esa gira de tierra”.

Difícil hacer predicciones

El 20 de marzo pasado, en una entrega de premios de su fundación, reiteró que iba a hacer “lo posible para intentar comenzar la temporada de tierra”.

“Pero de aquí a lo que pueda pasar ya no me atrevo a decir nada, porque últimamente se me hace difícil hacer predicciones, desgraciadamente”, añadió. Tras su ausencia en Montecarlo, las próximas citas donde podría reaparecer el español son el torneo de Barcelona, que se disputa del 13 al 21 de abril, y el Masters 1000 de Madrid, que comienza el 22 de abril.

El torneo barcelonés, que Nadal ha ganado en doce ocasiones, anunció en diciembre pasado la presencia del mallorquín. El Masters 1000 de Madrid también tiene prevista, a priori, la presencia de Nadal, que es el tenista que más veces ha ganado la cita madrileña con cinco trofeos.

