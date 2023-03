Se conocieron detalles del testamento de Pelé: ¿a quiénes les dejó herencia?

Desde el 29 de noviembre estuvo internado en el Hospital Judío Albert Einstein en São Paulo. El exfutbolista murió por falla multiorgánica provocada por progresión de cáncer de colon, según informó la entidad en un comunicado. Foto: GettyImages - GettyImages

Luego de fallecer el pasado mes de diciembre, el patrimonio del astro brasileño ha estado en entredicho teniendo en cuenta a las gestiones legales que determinarían quién iba a heredar sus bienes y su dinero. Aunque muchos pensaban que toda su herencia finalmente sólo iría para su mujer y sus siete hijos, la situación podría cambiar si así lo determina el resultado de una prueba de ADN.

El ‘Rey’ Pelé, fallecido a los 82 años, dejó el 30 % de su patrimonio a su esposa y mencionó en su testamento a una mujer que podría ser su hija, dijo este martes a la AFP el abogado de la viuda del exdelantero. Según informes, el legendario jugador del Santos de Brasil incluyó en su testamento que existe la posibilidad de que haya una hija no reconocida y así lo ha confirmado el abogado de la viuda y de la familia de Pelé, Luz Kignel: “Él indicó que existe la posibilidad de otra hija cuyo reconocimiento dependerá de una prueba de ADN que no le pudo ser realizada (a Pelé) por la pandemia y su situación de salud”. Si este análisis lanzara un resultado positivo, esta hija no reconocida tendría derecho a una parte del 70% del patrimonio que Pelé dispuso para sus hijos. El 30% restante de su herencia sería otorgado a Marcia Cibele Aoki, la mujer con la que se casó en 2016.

En declaraciones a AFP, Kignel se ha referido a este hecho y la prensa brasileña ya ha investigado a la protagonista, aunque no existen demasiados datos sobre su vida. Sí se sabe que es brasileña, que exige ser considerada como hija de Pelé y que ya recurrió a la justicia tiempo atrás para que se abriera una investigación para determinar su origen. De hecho, un tribunal de Sao Paulo ya ordenó una prueba de ADN con Pelé en septiembre pasado, pero su fallecimiento en diciembre ha provocado que el análisis se haga con uno de los hijos reconocidos del exfutbolista.

El abogado afirmó que en el testamento se menciona la chance de que Pelé tenga una hija no reconocida y que tendría derecho a recibir parte del 70% del patrimonio, dispuesto para los otros siete hijos del legendario exjugador. “Él indicó que existe la posibilidad de otra hija, cuyo reconocimiento dependerá de una prueba de ADN que no le pudo ser realizada (a Pelé) por la pandemia y su situación de salud”, explicó.

Los herederos de Pelé

La mujer sería la octava hija reconocida de quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia, fallecido el 29 de diciembre en Sao Paulo a consecuencia de un cáncer. En su primer matrimonio, con Rosemeri Cholbi, en 1966, tuvo a Kely, Jennifer y Edinho. En esa época, también nació Flavia, fruto de una relación extramatrimonial.

De su segunda unión, con Assiria Lemos Seixas, nacieron en 1996 los mellizos Joshua y Celeste. ‘O Rei’ fue también el padre de Sandra Machado, nacida en 1964 de un romance con una empleada de la limpieza.

Después de una batalla legal de un lustro, los tribunales fallaron en 1996 a favor del reconocimiento de la joven, quien no tuvo relación con su padre y falleció de un cáncer de mama en 2006.

