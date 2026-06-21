¡Se le escapó en la última curva! David Alonso rozó la victoria en el GP de República Checa

David Alonso fue segundo en el GP de República Checa. Foto: AFP - MICHAL CIZEK

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David Alonso estuvo a centímetros de conseguir una de las victorias más importantes de su naciente trayectoria en Moto2. El piloto colombiano finalizó segundo en el Gran Premio de República Checa tras una espectacular batalla con el español Iván Ortolá, quien logró adelantarlo en la última curva y cruzó la meta apenas 0,096 segundos antes.

A pesar de no quedarse con el triunfo, el resultado representa un hito importante para Alonso, ya que consiguió su primer podio de la temporada y confirmó el gran nivel que viene mostrando en su año de adaptación a la categoría. Además, el colombiano había logrado la primera pole position de su carrera en Moto2, demostrando desde el inicio del fin de semana que tenía el ritmo para pelear por la victoria.

La carrera comenzó de manera perfecta para el piloto cafetero. Alonso realizó una salida impecable y conservó el liderato desde la primera vuelta. Durante gran parte de las 18 vueltas se mostró sólido al frente del grupo, administrando el ritmo y respondiendo a los intentos de sus perseguidores.

Sin embargo, la presión de Ortolá fue aumentando con el paso de las vueltas. El español incluso tuvo que cumplir una penalización de “vuelta larga”, una sanción que parecía favorecer a Alonso. No obstante, la ventaja obtenida por el colombiano fue de apenas 1,3 segundos y Ortolá logró recuperar rápidamente el terreno perdido para volver a la pelea por el primer lugar.

La batalla alcanzó su punto más emocionante en la vuelta 15, cuando Ortolá consiguió adelantar a Alonso por primera vez. El colombiano respondió de inmediato y recuperó la posición, dejando claro que no estaba dispuesto a ceder la victoria fácilmente. Los dos pilotos intercambiaron maniobras hasta llegar a la última vuelta, donde el español encontró el espacio definitivo en la curva final.

Tras la carrera, Alonso se mostró exhausto, pero satisfecho con el resultado. Felicitó a Ortolá por la victoria y reconoció que aún tiene aspectos por mejorar, especialmente a la hora de defender posiciones en los momentos decisivos.

Clasificación del GP de República Checa

Iván Ortolá – 35 min 53 s 143 ms David Alonso – a 0,096 s Filip Salač – a 0,701 s Senna Agius – a 2,058 s Manuel González – a 5,157 s

Clasificación general de Moto2

Con este segundo lugar, el colombiano suma 91 puntos y asciende al quinto puesto del campeonato. Aunque sigue lejos del líder Manuel González, que acumula 165,5 unidades, el resultado confirma que Alonso está cada vez más cerca de pelear regularmente por victorias. Todo esto en una temporada especial, la última antes de dar el salto definitivo a MotoGP.

Manuel González – 165,5 puntos Izan Guevara – 115 puntos Celestino Vietti – 109 puntos Senna Agius – 107 puntos David Alonso – 91 puntos

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