Simplemente, ¡no hubo acuerdo!

A Devers, no lo dejaron subir al avión con resto de la delegación que iba con destino a Seattle, la próxima serie de los Medias Rojas en el calendario, y le dijeron que en San Francisco lo estaban esperando. Lo enviaron en un taxi para que tomara su nueva ruta de destino. Así de simple.

Ganancias y pérdidas

En la industria del béisbol, desde cualquier punto que se observe estas clases de movimientos, hay ganadores y perdedores, y quizás, no sea de un día para otro que se pueda conocer el balance de la transacción.

Devers llega a los Gigantes en momentos en que esa novena está camino a disputar, con todas las de la ley, su paso a la postemporada. Su ofensiva va a ser muy apreciada y seguramente se hará sentir en los momentos cruciales de los partidos.

Su rendimiento y su pundonor deportivo no estarán a prueba. Y si todo sale bien, encajará en el grupo de los Gigantes, porque hay peloteros latinos que lo acompañarán.

¿Le saldrá bien a los Medias Rojas? No se sabe. A cambio de Devers, reciben a tres lanzadores —el derecho Jordan Hicks, el zurdo Kyle Harrison y el derecho dominicano José Bello — y a un jugador de posición —el jardinero, James Tibbs, que se cierne como un gran prospecto.

Sin Triston Casas, quien no volverá a actuar este año, y la también forzada ausencia por lesión, del buen bateador y jardinero japonés, Masataka Yoshida, quien no está lejos de poder volver al juego de la Gran Carpa, los Medias Rojas, no lo duden un instante, se van a mover para adquirir otras piezas antes del cierre de la fecha de cambios, el próximo 31 de julio.

Con todo ese mundo de información alrededor de Devers-Medias Rojas, tenemos que decir que, en nuestra humilde opinión, no hubo una comunicación fluida entre las partes, clara y franca, para encarar el cambio dentro del equipo. Hubo algunas otras cosas que no han salido a la luz pública que influyeron en la determinación de excluir de los servicios al formidable pelotero dominicano para Boston. Tarde o temprano se sabrá.

Y cuando ya estábamos escribiendo las últimas líneas de esta nota, Rafael Devers lucía el uniforme de los Gigantes de San Francisco, en su primer juego de la temporada, ocupando la tercera posición en el orden al bate, en su calidad de bateador designado, con 5 turnos, 2 imparables, 1 carrera impulsada y 2 ponches.

‘’Quiero agradecerle a Dios y a la organización Medias Rojas de Boston por haberme dado la oportunidad de firmar cuando tenía 16 años’’, dijo Devers en la conferencia de prensa en San Francisco, al ser presentado por los Gigantes.

Con pocas palabras, pero diciendo mucho de su calidad personal, profesional y deportiva, el dominicano Rafael Devers dejó atrás con esas palabras todo lo que vivió en sus últimas horas como jugador de los Medias Rojas de Boston.

