Special Olympics y la apuesta por los deportistas colombianos con discapacidad cognitiva

La delegación de Colombia en las Olimpiadas Especiales de Berlín 2023. Foto: Special Olympics Colombia

Colombia tiene deportistas talentosos en todas las áreas. Varios de nuestros atletas han dejado en alto el nombre del país en Juegos Olímpicos o competencias más específicas de gran envergadura como el Tour de Francia y el Mundial de Fútbol. Aunque las disciplinas poco convencionales no gozan de protagonismo, también le han dado alegrías al país.

Por eso, en una fecha tan especial para el país como lo es el 20 de julio, es justo y necesario reconocer una labor que no solo le ha permitido a deportistas con discapacidades cognitivas participar en eventos internacionales, sino también cosechar medallas en la cita más importante de la categoría: los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales.

Los Special Olympics tuvieron lugar el pasado mes de junio en Berlín, Alemania, y la delegación colombiana firmó una participación histórica. El balance fue más que positivo, pues los deportistas de nuestro país se llevaron 20 metales de la capital teutona: cinco oros, nueve platas y seis bronces.

La disciplina que más alegría le dio al país en las justas fue la gimnasia rítmica, pues los cinco campeonatos que logró Colombia nacieron del buen desempeño nacional en varias de sus modalidades. Además de los oros, seis de las platas y cuatro de los bronces fueron conquistados en los coliseos.

Los otros metales que consiguió la delegación nacional fueron en Atletismo (una plata y un bronce), natación (una de plata) y fútsal (bronce).

“Los resultados excedieron lo que esperábamos y ellos se van felices, nosotros nos vamos más que felices y esperemos que más que las medallas, se volteen los ojos hacia Special Olympics, que vean lo que es este movimiento a nivel mundial y que tengamos no solamente más participación sino más apoyo”, destaca Tatiana Molina, directora de Special Olymics Colombia.

Nuestro país tuvo una participación destacada en Alemania con presencia de deportistas de Cundinamarca, Antioquia, Santander y Quindío. Los seleccionados fueron los atletas de mejor rendimiento en los Juegos Nacionales, que se celebraron el año pasado en Armenia.

A cargo de la selección de talento estuvieron Giovanny Vanegas, el jefe de la delegación y que lleva más de 25 años trabajando en deporte con personas que tienen discapacidades, y su asistente Santiago Montoya. Ellos gestionaron la llegada de los atletas colombianos a Alemania y documentaron los registros deportivos que les permitieron participar en las justas.

Sobre Special Olympics a nivel mundial

Special Olympics es una organización internacional de más de 55 años que nació como una iniciativa de la familia del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Una de las hermanas del mandatario, Rosemary, padecía de una discapacidad cognitiva y de allí nació la inspiración de este movimiento.

Con el propósito de luchar contra la discriminación de personas con discapacidad intelectual fue fundado en 1968 por Eunice Kennedy y en la actualidad es el movimiento global más grande que aboga por la inclusión de las personas con este tipo de condición, no solo en el deporte, sino también en salud, educación, liderazgo y empleo.

Se realizan varias competencias a nivel mundial, siendo los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, el evento más reconocido. La organización tiene reconocimiento del Comité Olímpico Internacional y tiene presencia en varios países.

Los resultados son importantes y, a diferencias de otros eventos en los que participan personas con discapacidad, donde solo por competir se entregan medallas, en esta organización se busca acompañar a los deportistas para que alcancen su mejor versión y desempeño.

A diferencia de lo que muchos creen, este tipo de eventos no son de carácter recreativo. “Ellos tienen un juramento: quiero ganar y si no puedo, quiero ser valiente en el intento”, destacó Molina. La competitividad y las medallas, son importantes, aunque no son el fin último de la competencia.

La lucha por tener visibilidad y vencer prejuicios

En nuestro país Special Olympics funciona gracias al apoyo y donaciones de empresas privadas. Desde la organización buscan que poco a poco se sumen más apoyos, como pueden ser el gobierno nacional y los medios de comunicación.

“Queremos que a nivel nacional nosotros podamos tener mucho más apoyo y que nuestra delegación no sea de 19 o 20 atletas, sino que sea del doble para los próximos juegos”, comentó Molina. El próximo reto del organismo serán los Juegos Panamericanos, que se celebran el próximo año en Paraguay.

“El movimiento de Special Olympics es muy desconocido todavía y los muchachos normalmente tienen esa exclusión en el país y para nosotros es difícil conseguir los recursos para llevar una delegación más amplia, con los uniformes y alimentación de calidad”, destaca Montoya, asistente del jefe de delegación de Colombia en Berlín 2023

“Es precisamente en la cancha en donde todos somos iguales y el deporte tiene un doble propósito: primero van a demostrar todas sus habilidades y lo que son capaces de hacer y segundo, nos tumban a nosotros las barreras que tenemos”, resalta Tatiana Molina, directora de Special Olympics Colombia.

Este tipo de eventos no solo le permiten a los deportistas con discapacidad cognitiva demostrar sus habilidades, sino derrumbar las barreras que les impone la sociedad. “Uno cuando viene a este tipo de espacios ve lo que ellos son capaces de hacer”, concluyó Montoya.

