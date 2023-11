Tiger Woods no tuvo el mejor arranque en Bahamas firmando tres sobre par

Tiger Woods de Estados Unidos camina por el tercer hoyo durante la primera ronda del Hero World Challenge en el campo de golf Albany el 30 de noviembre de 2023 en Nassau, Bahamas. Foto: Getty Images via AFP - MIKE EHRMANN

Nassau, Bahamas - Ocho meses después de su participación en Augusta, el ganador de Majors en 15 ocasiones, Tiger Woods, regresó a la competición oficial en el Hero World Challenge. Al finalizar sus primeros 18 hoyos, el balance no es tan alentador, ya que cierra el primer día de competencia en el puesto 18 con un +3. Mientras tanto, en la cima de la tabla se encuentran Brian Harman y Tony Finau, ambos estadounidenses, con cinco bajo par.

En promedio, más de 50 personas acompañaron a Woods desde su partida en el hoyo uno de Albany, en Nassau, Bahamas, marcando una vez más su regreso a la competición en un torneo del cual es anfitrión y que ha ganado en cinco ocasiones, siendo la última en 2011.

La mitad de la ronda fue irregular para el golfista, ya que cada vez que lograba situarse bajo par, conseguía un bogey que lo devolvía al par. Esto sucedió en el tercero (birdie) y cuarto (bogey), así como en el sexto (birdie) y séptimo (bogey). La constante sobre el par lo acompañó hasta el hoyo 15, cuando su juego se desbordó tras un mal primer lanzamiento.

“No la saqué del todo, así que la lancé de vuelta al fairway y aún tenía la oportunidad de subir y bajar para Bogey, pero simplemente no lo hice”, Tiger Woods

Sin embargo, antes de esto, al comenzar el hoyo 13, Woods mostró señales de dolor, ya que tuvo que aplicarse algún tipo de ungüento en la espalda con la ayuda de su caddie temporal, su socio comercial Rob McNamara.

Es importante recordar que Woods se sometió a una fusión subtalar después de su participación en el Masters de Augusta, motivo por el cual estuvo cerca de ocho meses sin jugar. El martes, Woods aseguró que su tobillo estaba bien y sin molestias, aunque anticipó que su espalda sigue siendo una molestia constante.

“Estoy un poco adolorido, eso seguro. Tenemos algunas cosas que hacer esta noche para prepararnos, y luego volvemos al gimnasio para poner en marcha todo para mañana y, con suerte, firmar un número mejor como siempre”, afirmó Woods sobre su dolor.

De regreso al hoyo 15, un par cinco, un mal golpe y el viento en contra hicieron que su golpe inicial terminara fuera de la delimitación del hoyo, cayendo en arbustos contiguos, lo que le costó dos golpes adicionales para regresar la pelota al área demarcada. Sin embargo, al decidir hacia dónde regresar la pelota, Woods, visiblemente molesto, la golpeó hacia atrás.

“La próxima caída habría sido donde todos estaban parados. Y así, realmente no tenía sentido y solo intenté lanzarla hacia un bunker, para luego golpearla en el green desde allí y con suerte poner para bogey. No la saqué del todo, así que la lancé de vuelta al fairway y aún tenía la oportunidad de subir y bajar para bogey y simplemente no lo hice físicamente”, contó Woods.

Esta fue la primera vez que Woods se situó sobre par en la jornada, pasando de un -1 a +1. Luego, en los hoyos 16 y 17, las cosas no mejoraron y con otros dos bogeys terminó con el +3 que cerró el día. El viernes, Woods saldrá emparejado con Rickie Fowler en el segundo turno de salida, comenzando a las 11:02 a. m., hora de Colombia.

